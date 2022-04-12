Рогозин: Маск стремится к власти, а не к Марсу
Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен овладеть «думами» людей и заполучить власть над ними за счет создания информационной империи. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с РИА Новости.
Как отметил глава госкорпорации, Маск придумал ракеты Falcon 9 для запуска спутников Starlink в погоне за властью. Западные средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться орбитальной группировкой миллиардера.
«Вот она - вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который управляется мечтой стать владельцем "дум", по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США», — считает Рогозин.
При этом глава Роскосмоса отметил, что «покорение Марса и вся остальная словесная чепуха» для Маска — «сопутствующие вещи», которые должны поддерживать «пропагандистский эффект» бизнесмена.
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