Рогозин: Маск стремится к власти, а не к Марсу

Как отметил глава госкорпорации, Маск придумал ракеты Falcon 9 для запуска спутников Starlink в погоне за властью. Западные средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться орбитальной группировкой миллиардера.

«Вот она - вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который управляется мечтой стать владельцем "дум", по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США», — считает Рогозин.

При этом глава Роскосмоса отметил, что «покорение Марса и вся остальная словесная чепуха» для Маска — «сопутствующие вещи», которые должны поддерживать «пропагандистский эффект» бизнесмена.

