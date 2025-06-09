«Теряем тысячи детей»: Волынец дала совет, как уберечь подростков от трагедий летом
Родители должны особенно тщательно следить за мальчиками-подростками в летний период, так как по статистике именно они травмируются и погибают чаще всего, заявила НСН Ирина Волынец.
Государство должно взять на себя организацию досуга детей в летнее время, иначе дети-подростки будут продолжать гибнуть из-за смертельно опасных увлечений. Об этом в беседе с НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
В понедельник, 9 июня, телеканал НТВ в соцсетях опубликовал кадры гибели юного зацепера (тот, кто увлекается ездой на крышах поездов или между вагонами, - прим. НСН) , которые случайно снял его друг, а ранее, 7 июня, распространилось видео другого трагического случая, который произошел, предположительно, также из-за занятия зацепингом. Волынец напомнила родителям, что летом дети должны быть под повышенным вниманием.
«До тех пор, пока у нас будут погибшие дети, а мы ежегодно теряем порядка тысячи детей за время летнего отдыха, мы можем констатировать, что принимается недостаточное количество мер по защите детей не только от зацепинга, но и вообще от какого бы то ни было деструктивного поведения. Родители должны понимать, что даже когда ребенок находится дома, это не означает, что он в безопасности, если у него есть доступ в интернет. У нас есть дети, которые, к сожалению, привлекаются по уголовной статье вплоть до госизмены. Родители должны понимать, что за детьми должен быть глаз да глаз, особенно летом, особенно, если это мальчик-подросток», - рассказала она.
По ее словам, государство должно разработать программу летнего досуга для детей, например, по аналогии с Татарстаном, так как не все родители могут позволить себе путевку в лагерь для ребенка.
«Что касается участия государства, то, конечно же, необходимо увеличивать финансирование сферы детской занятости, особенно в каникулярное время. У нас в Татарстане есть уникальный опыт - это лагеря, которые формируются на базе домов культуры по аналогии со школьными лагерями, где дети могут параллельно заниматься в кружках, при этом ходить в кино, и быть под присмотром педагогов. Не у всех родителей есть средства, чтобы отправить ребенка в платный лагерь. Поэтому если государство эту функцию на себя не возьмет, мы так и будем терять наших детей», - отметила она.
Волынец напомнила, что сейчас трудоустроить ребенка-подростка гораздо проще, чем родители должны пользоваться, в том числе, чтобы помочь ему наметить первые шаги в профессии.
«В летнее время статистика детской смертности повышена. Если это дети от 10 до 14 лет, то смертность повышается на 12%, а в возрасте от 14 до 17 лет - более чем на 20%. И этому хорошо противодействует трудовая занятость, особенно мальчиков-подростков. Потому что по статистике чаще всего гибнут и остаются инвалидами именно они. Если ребенку не дать возможность проявить свое лидерство в чем-то конструктивном, то он начинает делать что-то, что может привести к смерти. Дети хотят работать. Это и плюс к доходу семьи и еще и профориентация. Потому что многие делают окончательный выбор в профессии, после того, как уже где-то поработают. Благодаря Министерству труда и соцполитики внесены изменения в законодательство, и теперь трудоустройство ребенка значительно упрощено», - подытожила она.
Ранее полковник полиции Нурлан Джаксбаев в беседе с НСН отметил, что в прошлом году было зафиксировано 46 случаев травм среди граждан из-за увлечения зацепингом: в 27 случаях травмы были смертельные, при этом 90% таких граждан - это несовершеннолетние.
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