Государство должно взять на себя организацию досуга детей в летнее время, иначе дети-подростки будут продолжать гибнуть из-за смертельно опасных увлечений. Об этом в беседе с НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В понедельник, 9 июня, телеканал НТВ в соцсетях опубликовал кадры гибели юного зацепера (тот, кто увлекается ездой на крышах поездов или между вагонами, - прим. НСН) , которые случайно снял его друг, а ранее, 7 июня, распространилось видео другого трагического случая, который произошел, предположительно, также из-за занятия зацепингом. Волынец напомнила родителям, что летом дети должны быть под повышенным вниманием.

«До тех пор, пока у нас будут погибшие дети, а мы ежегодно теряем порядка тысячи детей за время летнего отдыха, мы можем констатировать, что принимается недостаточное количество мер по защите детей не только от зацепинга, но и вообще от какого бы то ни было деструктивного поведения. Родители должны понимать, что даже когда ребенок находится дома, это не означает, что он в безопасности, если у него есть доступ в интернет. У нас есть дети, которые, к сожалению, привлекаются по уголовной статье вплоть до госизмены. Родители должны понимать, что за детьми должен быть глаз да глаз, особенно летом, особенно, если это мальчик-подросток», - рассказала она.