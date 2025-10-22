«Слегка охладить»: В Госдуме назвали ядерные испытания России сигналом Европе
Тренировка стратегических ядерных сил, которую Россия провела 22 октября, должна показать европейским лидерам, с кем они имеют дело. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Как пишет RT, в ходе тренировки были осуществлены запуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» и крылатых ракет воздушного базирования.
По мнению Журавлёва, такие испытания должны «напомнить путающим берега европейским партнёрам», что Россия является ядерной державой.
Он напомнил о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского об отказе Варшавы обеспечивать в своём воздушном пространстве безопасность самолёта президента РФ, и отметил, что от «таких безбашенных политиков страдает вся мировая структура безопасности».
«Чтобы слегка охладить разгоряченных русофобов, и нужно иногда демонстрировать, каким оружием обладает российская армия и насколько далеко оно летит», — заключил Журавлев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Сикорского о самолёте президента России говорят о том, что «поляки теперь и сами готовы совершать теракты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Слегка охладить»: В Госдуме назвали ядерные испытания России сигналом Европе
