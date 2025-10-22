«Слегка охладить»: В Госдуме назвали ядерные испытания России сигналом Европе

Как пишет RT, в ходе тренировки были осуществлены запуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» и крылатых ракет воздушного базирования.

По мнению Журавлёва, такие испытания должны «напомнить путающим берега европейским партнёрам», что Россия является ядерной державой.

Он напомнил о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского об отказе Варшавы обеспечивать в своём воздушном пространстве безопасность самолёта президента РФ, и отметил, что от «таких безбашенных политиков страдает вся мировая структура безопасности».

«Чтобы слегка охладить разгоряченных русофобов, и нужно иногда демонстрировать, каким оружием обладает российская армия и насколько далеко оно летит», — заключил Журавлев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Сикорского о самолёте президента России говорят о том, что «поляки теперь и сами готовы совершать теракты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

