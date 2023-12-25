«Маркировка и диоды»: Россиянам дали советы по выбору новогодней гирлянды
У некачественных гирлянд часто встречается нарушение изоляции, из-за чего может произойти короткое замыкание, отметил в эфире НСН Дмитрий Зорин.
Качественная гирлянда обязательно должна иметь маркировку на шнуре питания с указанием ключевых характеристик, а в паспорте изделия должна содержаться информация о безопасности и условиях ее применения, рассказал директор по связям с общественностью компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в интервью НСН.
«Помимо «серых» базаров, продукция ненадлежащего качества, с недостоверной маркировкой или не соответствующая требованиям разрешительных документов, нередко продается даже в крупной сетевой рознице, в том числе и под собственными торговыми марками. Гирлянда обязательно должна иметь маркировку на шнуре питания с указанием ключевых характеристик, компании-производителя, а в паспорте изделия должна содержаться исчерпывающая информация о безопасности и условиях применения. Длина питающего шнура от вилки до первого диода не должна быть меньше 150 сантиметров», - сказал Зорин.
По его словам, у некачественных гирлянд часто встречается нарушение изоляции, короткий шнур питания и хрупкие вилки.
«В лучшем случае нарушение будет касаться недостаточно длинного шнура питания, который ограничит применение гирлянды только рядом с розеткой, в худшем - нарушение изоляции, хрупкие вилки или неверно указанная степень пылевлагозащиты, что приведет к использованию на улице гирлянды, для этого не предназначенной», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Зорин рассказал, что сама гирлянда чаще всего не возгорается, однако из-за нарушения изоляции может произойти короткое замыкание.
«Возгорание гирлянды может произойти, если она будет расположена рядом с источником тепла. Чаще всего гирлянда не горит, так как оболочка провода обязана быть выполнена из самозатухающих материалов, да и материалов, поддерживающих горение, в любой гирлянде мало. Но может произойти короткое замыкание вследствие повреждения изоляции или неполного контакта вилки с розеткой, от искры могут вспыхнуть окружающие предметы. Как любую электропроводку под напряжением, гирлянду необходимо тушить порошковыми и углекислотными составами, категорически запрещается использовать для этой цели воду», - объяснил он.
Также специалист отметил, что качественную гирлянду можно вешать на любую поверхность. По его словам, на шторах или тюле можно использовать гирлянду типа «Роса», так как нагрева у таких гирлянд практически нет.
«Современные светодиодные гирлянды имеют незначительный нагрев диодов, поэтому, если гирлянда выполнена с соблюдением всех требований к качеству, можно вешать гирлянду на любую поверхность. Если есть опасения при размещении гирлянд, например, на шторах или тюле, лучше использовать гирлянду типа "Роса", так как нагрев таких гирлянд практически отсутствует или воспользоваться гирляндой с питанием от батареек или USB-разъема», - резюмировал Зорин.
Ранее россиянам дали советы по выбору игрушек для украшения новогодней ели. Наиболее экологичны считаются стеклянные шары и фигурки, однако они же являются самыми травмоопасными. В свою очередь украшения из пластика могут содержать вещества, которые вызывают аллергические реакции. Так, необходимо выбирать игрушки из безопасных материалов и приобретать их в проверенных магазинах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство выделит 7,5 млрд рублей на софинансирование зарплат медработникам
- Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна до 142 миллионов тонн
- Артем Дзюба спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит»
- Авторы «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год
- Депутаты Забайкалья поддержали в первом чтении эвтаназию бездомных собак
- Музаев заявил, что на ЕГЭ по математике не разрешат калькуляторы
- Депутат Нилов предложил разрешить страховщикам требовать плату за ущерб из-за дорог
- Киркоров оправдался перед Песковым за «голую» вечеринку Ивлеевой
- Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
- В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru