«Маркировка и диоды»: Россиянам дали советы по выбору новогодней гирлянды

По его словам, у некачественных гирлянд часто встречается нарушение изоляции, короткий шнур питания и хрупкие вилки.

«В лучшем случае нарушение будет касаться недостаточно длинного шнура питания, который ограничит применение гирлянды только рядом с розеткой, в худшем - нарушение изоляции, хрупкие вилки или неверно указанная степень пылевлагозащиты, что приведет к использованию на улице гирлянды, для этого не предназначенной», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Зорин рассказал, что сама гирлянда чаще всего не возгорается, однако из-за нарушения изоляции может произойти короткое замыкание.

«Возгорание гирлянды может произойти, если она будет расположена рядом с источником тепла. Чаще всего гирлянда не горит, так как оболочка провода обязана быть выполнена из самозатухающих материалов, да и материалов, поддерживающих горение, в любой гирлянде мало. Но может произойти короткое замыкание вследствие повреждения изоляции или неполного контакта вилки с розеткой, от искры могут вспыхнуть окружающие предметы. Как любую электропроводку под напряжением, гирлянду необходимо тушить порошковыми и углекислотными составами, категорически запрещается использовать для этой цели воду», - объяснил он.

Также специалист отметил, что качественную гирлянду можно вешать на любую поверхность. По его словам, на шторах или тюле можно использовать гирлянду типа «Роса», так как нагрева у таких гирлянд практически нет.