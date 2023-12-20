Ретейлеры призвали россиян купить подарки на Новый год до 24 декабря
Две трети опрошенных онлайн-магазинов призывают определиться с подарками не позднее 24 декабря, чтобы гарантированно получить подарок до Нового года, передает «Газета.Ru».
При этом оказалось, что больше трети респондентов (35%) намерены закупиться подарками за два-три дня до Нового года.
В целом россияне планируют потратить на празднование Нового года около 54 тысяч рублей, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За год средний показатель трат на новогодние праздники вырос на 16 399 рублей. Самая большая статья расходов – подарки. В среднем россияне планируют потратить на них 21,8 тысячи рублей, на 6,6 тысячи рублей больше относительно 2022 года. На новогодний досуг придется 20,4 тысячи рублей от общего бюджета, что на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».
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