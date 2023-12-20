Ретейлеры призвали россиян купить подарки на Новый год до 24 декабря

Две трети опрошенных онлайн-магазинов призывают определиться с подарками не позднее 24 декабря, чтобы гарантированно получить подарок до Нового года, передает «Газета.Ru».

При этом оказалось, что больше трети респондентов (35%) намерены закупиться подарками за два-три дня до Нового года.