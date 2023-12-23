Врач Банный посоветовал не устанавливать новогоднюю ель в спальне
Новогоднюю ель не следует устанавливать в спальне или детской комнате, чтобы провести Новый год без вреда для здоровья. Об этом заявил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с RT.
Как отметил специалист, за время праздников дерево накопит на ветках и украшениях много пыли, которую почти невозможно убрать.
«Это вредно не только для аллергиков и астматиков, но и для людей без хронических заболеваний. В связи с этим новогоднее дерево лучше не ставить в спальне, а уж тем более в детской комнате — пускай украшает помещение, где никто не спит», — порекомендовал Банный.
Кроме того, эксперт дал советы по выбору игрушек для украшения. Наиболее экологичны стеклянные шары и фигурки, однако они же являются самыми травмоопасными. В свою очередь, украшения из пластика могут содержать вызывающие аллергические реакции вещества. По словам Банного, необходимо выбирать игрушки из безопасных материалов и приобретать их в проверенных магазинах.
«Отдельно стоит отметить мишуру, дождик и другие подобные украшения. Они кажутся совершенно безобидными, но дети или животные могут запутаться в них или оторвать маленький кусочек и вдохнуть его. Однако наибольшую опасность представляют электрические гирлянды из-за прочного провода, который может стать причиной удушья. Важно следить, чтобы они были надежно закреплены и находились вне досягаемости детей», — отметил врач, добавив, что гирлянды не стоит оставлять включенными длительное время.
Также специалист рекомендовал быть осторожными с бенгальскими огнями, дым от которых может усугубить симптомы респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Огни лучше зажигать на расстоянии от лица, чтобы избежать ожогов, и вдали о легковоспламеняющихся материалов.
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