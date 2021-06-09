«За чей счет банкет?» Рестораторы считают запредельными новые штрафы по COVID-19
Посетителей ресторанов нельзя заставить носить маски, а штрафуют за это предпринимателей, заявил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России.
Контролировать соблюдение масочного режима посетителями баров и ресторанов очень сложно из-за множества нюансов, поэтому повышение штрафов ударит по предпринимателям, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Ранее стало известно, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общепита, торговых центрах и ночных клубах. Физическим лицам грозят штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, юридическим – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей с возможностью приостановки деятельности до 90 суток за повторные нарушения.
«Если человек приходит в ресторан, мы просим его надеть маску, сами ее выдаем, а дальше интересный момент. Посетитель пришел в маске, сел, снял ее, сделал заказ и пошел в туалет без маски. Официант попросил его надеть маску, тот все равно чешет мимо, и в этот момент проверяющий его фотографирует, фиксируя нарушение. Мне что делать, отказать человеку в услуге или надеть на него маску насильно? Одно дело, когда в магазине вы говорите человеку: «Положите назад», а когда уже пожарен кусок мяса стоимостью 1500 рублей, это за чей счет банкет? Ведь штрафуют не конкретного человека, а предпринимателя», - сказал Бухаров.
По его мнению, в этих штрафах может быть и коррупционная составляющая.
«Должны ли соблюдать посетители меры на летней площадке - это продолжение ресторана или нет? Тут вопрос в трактовке, дьявол - в деталях, а за этими тонкостями стоит штраф, который ложится на предпринимателя. Если это делается для сбора штрафов, за который они получают премиальные, то это прямая коррупция стопроцентная. Так что здесь больше вопросов, чем ответов», - подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров.
При этом он отметил, что является сторонником вакцинации и считает ее единственной действенной мерой в борьбе с коронавирусом.
«Я не COVID-диссидент, я сам переболел в прошлом году и прекрасно понимаю, что надо соблюдать эти меры. Понятно, что заболеваемость идет, но вводить жесткие меры сложно из-за того, что люди устали и их раздражает, когда в жару просят носить маски. Если он не хочет перчатки надевать, давайте уберем из этого указа перчатки. Мы сейчас продвигаем идеи, что готовы дарить скидки тем, кто вакцинировался. Вакцинация - единственный способ, которым можно погасить эту историю», - заключил собеседник НСН.
Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков ранее заявил, что из-за роста в столице количества случаев заражения коронавирусом принято решение с 9 июня усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также в других местах скопления граждан.
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