«За чей счет банкет?» Рестораторы считают запредельными новые штрафы по COVID-19

«Если человек приходит в ресторан, мы просим его надеть маску, сами ее выдаем, а дальше интересный момент. Посетитель пришел в маске, сел, снял ее, сделал заказ и пошел в туалет без маски. Официант попросил его надеть маску, тот все равно чешет мимо, и в этот момент проверяющий его фотографирует, фиксируя нарушение. Мне что делать, отказать человеку в услуге или надеть на него маску насильно? Одно дело, когда в магазине вы говорите человеку: «Положите назад», а когда уже пожарен кусок мяса стоимостью 1500 рублей, это за чей счет банкет? Ведь штрафуют не конкретного человека, а предпринимателя», - сказал Бухаров.

По его мнению, в этих штрафах может быть и коррупционная составляющая.

«Должны ли соблюдать посетители меры на летней площадке - это продолжение ресторана или нет? Тут вопрос в трактовке, дьявол - в деталях, а за этими тонкостями стоит штраф, который ложится на предпринимателя. Если это делается для сбора штрафов, за который они получают премиальные, то это прямая коррупция стопроцентная. Так что здесь больше вопросов, чем ответов», - подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров.

При этом он отметил, что является сторонником вакцинации и считает ее единственной действенной мерой в борьбе с коронавирусом.