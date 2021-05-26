Зоны для привитых. Рестораторы озадачены

«Пока это предложение, которое необходимо обсудить и рассмотреть. Как выделить такие "зоны", я пока не могу сказать. Мы не знаем, сколько человек вакцинированы и привиты, и не можем "поделить" ресторан. Если в ресторане есть два зала, можно сказать, что один для вакцинированных, а другой – для не вакцинированных. При этом вакцинированные могут сказать, что они не хотят сидеть в "своем" зале, поскольку им все равно, где находиться. Может возникнуть ситуация, когда в ресторан придет пара, в которой один вакцинирован, а другой нет. Поэтому пока ответа на этот вопрос мы не знаем», - сказал Бухаров.

По его словам, люди не хотят носить летом перчатки, поэтому бизнес отправил столичным властям письмо с запросом, можно ли отменить эти ограничения. Ответ мэра не внес ясности.