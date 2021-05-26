Зоны для привитых. Рестораторы озадачены
Рестораторы просили у властей Москвы отменить перчатки для посетителей, сообщил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России, но мэр предложил свой вариант.
Рестораторы пока не представляют, как реализовать на практике предложение мэра Москвы Сергея Собянина о создании «специальных зон» для вакцинированных посетителей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«Пока это предложение, которое необходимо обсудить и рассмотреть. Как выделить такие "зоны", я пока не могу сказать. Мы не знаем, сколько человек вакцинированы и привиты, и не можем "поделить" ресторан. Если в ресторане есть два зала, можно сказать, что один для вакцинированных, а другой – для не вакцинированных. При этом вакцинированные могут сказать, что они не хотят сидеть в "своем" зале, поскольку им все равно, где находиться. Может возникнуть ситуация, когда в ресторан придет пара, в которой один вакцинирован, а другой нет. Поэтому пока ответа на этот вопрос мы не знаем», - сказал Бухаров.
По его словам, люди не хотят носить летом перчатки, поэтому бизнес отправил столичным властям письмо с запросом, можно ли отменить эти ограничения. Ответ мэра не внес ясности.
«Наступает жара, часть людей переболела и у них выработались антитела, часть вакцинирована. При этом майский указ мэра о том, что все должны находиться в масках и перчатках, не отменен. По данным ряда СМИ, контактным путем коронавирус не передается. Мы написали письмо, в котором попросили запросить компетентные органы, так ли это на самом деле и можно ли отменить перчатки? Мы не говорили о масках, но задали вопрос о вакцинированных людях, у которых есть справки и которые не хотят ходить в масках и считают, что им это не нужно. Мэр пока ответил так. При этом письменного ответа мы пока не получили», - заключил собеседник НСН.
Мэр Москвы в ходе встречи с представителями столичного бизнес-сообщества сообщил, что на данный момент в Москве уже 1,5 миллиона человек привились от коронавируса. По его словам, в городе наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости. Собянин предложил создать в ресторанах для вакцинированных гостей специальные «свободные от коронавируса» зоны.
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