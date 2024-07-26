Маркетинг, контент и финансы: В каких сферах требуют навыки работы с ИИ
В ближайшие годы можно ожидать, что все больше компаний будут интегрировать ИИ в свои бизнес-процессы, отметил в эфире НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Требования к умению пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) не являются распространенной практикой в российских компаниях при приеме на работу, тем не менее, этот навык могут потребовать IT, ИИ компании, а также компании из финансового сектора, рассказал руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
«Владение ИИ могут спросить при устройстве на работу в следующие типы компаний и должностей: профильные ИИ-компании, IT-компании, маркетинг и контент-менеджмент, а также финансовый сектор. На данный момент это (требование к владению ИИ – ред. НСН) не является распространенной практикой, о чем свидетельствуют данные исследования. Но в ближайшие годы можно ожидать, что все больше компаний будут интегрировать ИИ в свои бизнес-процессы и, соответственно, требования к владению ИИ-инструментами станут более распространенными», – сказал Мурадян.
В свою очередь сервис FABULA AI представил НСН исследование, согласно которому 46% компаний не спрашивают соискателей о владении ИИ-инструментами. Отмечается, что только 5% при трудоустройстве в профильные ИИ-компании сталкивались с такими требованиями. При этом 4% сталкивались с требованиями к владению ИИ-инструментами в непрофильных организациях.
Основатель FABULA AI Али Оздиев рассказал в беседе с НСН, что генеративный ИИ чрезвычайно привлекает руководителей компаний, но они по-прежнему опасаются его внедрения.
«Не во всех компаниях знают, как его правильно применять. Количество вакансий с требованиями к навыкам ИИ растет последние несколько лет, но они по-прежнему редкость. При этом в нашем комьюнити около двух миллионов профессиональных креаторов – значительно часть из них креаторы-фрилансеры: маркетологи, контент-менеджеры, копирайтеры и другие. Они активно используют генеративные нейросети и оптимизируют работу», – сказал Оздиев.
Ранее сообщалось, что IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост, передает «Радиоточка НСН».
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