«Эмоции вместо пластмассы»: Нейросети не угрожают творческим профессиям

В преддверии Дня блогера, который отмечается 14 июня, социальная сеть ОК (Одноклассники) провела опрос среди блогеров, в котором приняли участие более 500 человек, ведущих свои аккаунты и группы на разных платформах. Согласно опросу, 33% блогеров рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе. При этом 11% инфлюенсеров считают нейросети угрозой, а 31% респондентов уверены, что человеческий креатив заменить нельзя. Берек уверена, что нейросети не могут быть угрозой человеку, так как людям всегда интереснее наблюдать за живыми эмоциями.

«На мой взгляд, абсолютно никакой угрозы для инфлюенсеров нейросети вообще не несут. Нейросети – это искусственный интеллект, который, как бы разработчики не старались, всегда будет пластмассовым. Люди хотят видеть людей, хотят видеть их эмоции, шероховатости, ценности. Поэтому нейросети для блогеров только помощь. Например, когда нужно создать какую-то фотосессию, записать какой-то анонс. Но люди тянутся к людям, так будет всегда», - считает она.

По ее мнению, нейросети – это универсальный инструмент, который является полезным подспорьем для тех, кто работает в медиапространстве.