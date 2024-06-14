«Эмоции вместо пластмассы»: Нейросети не угрожают творческим профессиям
Нейросеть сейчас идеальный инструмент для оформления сторис, создания видео, презентаций и написания текстов, рассказала НСН президент национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
Нейросети не могут быть угрозой для людей творческих профессий, так как людям всегда интереснее смотреть контент живого человека. Об этом НСН заявила президент национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
В преддверии Дня блогера, который отмечается 14 июня, социальная сеть ОК (Одноклассники) провела опрос среди блогеров, в котором приняли участие более 500 человек, ведущих свои аккаунты и группы на разных платформах. Согласно опросу, 33% блогеров рассматривают нейросети как помощников и уже активно задействуют эти возможности в работе. При этом 11% инфлюенсеров считают нейросети угрозой, а 31% респондентов уверены, что человеческий креатив заменить нельзя. Берек уверена, что нейросети не могут быть угрозой человеку, так как людям всегда интереснее наблюдать за живыми эмоциями.
«На мой взгляд, абсолютно никакой угрозы для инфлюенсеров нейросети вообще не несут. Нейросети – это искусственный интеллект, который, как бы разработчики не старались, всегда будет пластмассовым. Люди хотят видеть людей, хотят видеть их эмоции, шероховатости, ценности. Поэтому нейросети для блогеров только помощь. Например, когда нужно создать какую-то фотосессию, записать какой-то анонс. Но люди тянутся к людям, так будет всегда», - считает она.
По ее мнению, нейросети – это универсальный инструмент, который является полезным подспорьем для тех, кто работает в медиапространстве.
«Их используют для создания презентаций, подложек для сторис, видеороликов, написания текстов. Ни один текст никогда не будет полностью написан нейросетью. В любом случае человеку надо будет вмешаться и добавить свою оценку. Разговоры о том, что дизайнеры или копирайтеры потеряют работу – это неправда. Может, в будущем нейросети будут представлять угрозу, но сегодня это только отличный вспомогательный инструмент для любого человека, который работает в digital-пространстве, будь то блогер, эксперт или СММ-специалист. Любая нейросеть делает только компиляцию из того, что она имеет в интернет-пространстве. Человек же многогранен и способен отразить большую палитру эмоций», - пояснила Берек.
Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан заявил НСН, что к 2026-2027 году возможно появление формата, когда нейросеть может регистрироваться в социальной сети как некий бот и производить сама какой-то текстовый контент.
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