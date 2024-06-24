«Готовы вкладываться»: IT-компании сделали ставку на студентов и выпускников
Гарри Мурадян заявил в эфире НСН, что зарплаты айтишников за год где-то выросли, а где-то снизились на 15%.
IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост, заявил в разговоре с НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Спрос работодателей на сотрудников в IT-отрасли весной этого года вырос почти вдвое, пишут «Известия». Дефицит кадров по некоторым направлениям превысил 50%. Ежемесячно для них появляется около 100 тысяч новых вакансий.
«Массовый отъезд айтишников за границу действительно привел к нехватке опытных кадров в некоторых областях, таких как кибербезопасность. Однако многие из уехавших продолжают работать на российские компании удаленно. Компании также стали активнее привлекать молодых специалистов, в том числе студентов и выпускников технических вузов. Они готовы вкладываться в обучение и профессиональное развитие начинающих айтишников», - рассказал он.
При этом, по его словам, зарплаты айтишников за год где-то выросли, а где-то и снизились на 15%.
«Данные о средних зарплатах IT-специалистов в России противоречивы. По одним оценкам, они выросли, по другим - снизились на 15% за последний год. Однако высококвалифицированные разработчики по-прежнему востребованы и могут рассчитывать на конкурентные предложения. В целом, ситуация на рынке труда IT-специалистов в России неоднозначна. Компании адаптируются к новым реалиям, активно привлекая молодые кадры, но дефицит опытных профессионалов в некоторых областях сохраняется», - добавил собеседник НСН.
Со своей стороны, руководитель молодежного направления «HH.ru» Ирина Святицкая отметила, что число вакансий для школьников на рынке в целом за год увеличилось в два раза.
«Айтишники – это сегодня очень большая сфера, огромное количество профессий, где-то недобор, где-то – перебор. Плюс сегодня на рынке труда в целом большой дефицит кадров, связано это с демографической ямой, не хватает молодых специалистов. Везде большая конкуренция за соискателя, где-то пять-семь человек на место, а где-то всего один человек. Конечно, самый большой спрос на выпускников или на студентов последних курсов. Но в воронке найма появляются и первые курсы высших учебных заведений и даже школьники. Вакансии для школьников за год увеличились больше чем в два раза», - рассказала она НСН.
Сегодня 80% уехавших из России специалистов IT-сферы уже вернулись, но делают это тихо, поэтому в информационном поле это не так заметно, заявил ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».
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