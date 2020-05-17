Марк Тишман сдал анализ на антитела к COVID-19 в столичной поликлинике

Певец Марк Тишман прошел тестирование на антитела к CОVID-19 в городской поликлинике №68 департамента здравоохранения Москвы. Своими впечатлениями он поделился с журналистами.

Тишман рассказал, что получил письмо с приглашением на проведение анализа в ближайший день на электронную почту. Певец поделился подробностями проведения тестирования.

«Процедура заняла минуты три-четыре от силы, с учетом заполнения документов минут 15 максимум. Мне кажется, что москвичам не следует пренебрегать такой возможностью и призываю всех делать анализы», - сказал Тишман.