Марк Тишман сдал анализ на антитела к COVID-19 в столичной поликлинике
Певец Марк Тишман прошел тестирование на антитела к CОVID-19 в городской поликлинике №68 департамента здравоохранения Москвы. Своими впечатлениями он поделился с журналистами.
Тишман рассказал, что получил письмо с приглашением на проведение анализа в ближайший день на электронную почту. Певец поделился подробностями проведения тестирования.
«Процедура заняла минуты три-четыре от силы, с учетом заполнения документов минут 15 максимум. Мне кажется, что москвичам не следует пренебрегать такой возможностью и призываю всех делать анализы», - сказал Тишман.
По словам главного врача городской поликлиники №68 департамента здравоохранения Москвы Натальи Кузенковой, после соответствующих приглашений, которые направляются граждан по электронной почте, москвичи могут пройти бесплатное обследование в одной из 30 городских поликлиниках по предварительной записи. Результаты тестирования каждый получит на личную электронную карту на сайте mos.ru.
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