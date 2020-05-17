Марк Тишман сдал анализ на антитела к COVID-19 в столичной поликлинике

Певец Марк Тишман прошел тестирование на антитела к CОVID-19 в городской поликлинике №68 департамента здравоохранения Москвы. Своими впечатлениями он поделился с журналистами.

Тишман рассказал, что получил письмо с приглашением на проведение анализа в ближайший день на электронную почту. Певец поделился подробностями проведения тестирования.

«Процедура заняла минуты три-четыре от силы, с учетом заполнения документов минут 15 максимум. Мне кажется, что москвичам не следует пренебрегать такой возможностью и призываю всех делать анализы», - сказал Тишман.

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По словам главного врача городской поликлиники №68 департамента здравоохранения Москвы Натальи Кузенковой, после соответствующих приглашений, которые направляются граждан по электронной почте, москвичи могут пройти бесплатное обследование в одной из 30 городских поликлиниках по предварительной записи. Результаты тестирования каждый получит на личную электронную карту на сайте mos.ru.

Ранее бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН высказал свое отношение к новым штрафам россиян на фоне эпидемии коронавируса.

«Я считаю, это перегибы. Это только создает лишнее напряжение в обществе. Вот моя точка зрения», - заявил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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