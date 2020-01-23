Мариничев: Предустановка российского софта не создаст неудобств
Предложенные ФАС правила предустановки отечественного программного обеспечения (ПО) не доставят проблем ни производителям, ни конечному потребителю, заявил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ опубликовала проект закона, содержащий правила предустановки отечественного софта. Согласно документу, они будут вводиться постепенно: с 1 июля 2020 года для смартфонов, еще через год – для планшетов, с июля 2022 года для компьютеров и с лета 2023 года – для SMART-TV. Речь идёт о предустановке «социально значимого» программного обеспечения, удовлетворяющие требованию защиты данных потребителей. На смартфоны смогут предустанавливать антивирусы, поисковики, навигаторы, программы доступа к госуслугам, платежные системы, а планшеты, компьютеры и «умные телевизоры» должны иметь возможность предустановки аудиовизуальных сервисов и просмотра программ I и II мультиплекса.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал предложенные формулировки вполне корректными и разумными, «с открытым конкурентным полем».
«Я думаю, что всё пройдет достаточно легко и не вызовет затруднений у производителей. В принципе, рано или поздно к этому бы пришло. И российские компании озадачились бы тем, чтобы присутствовать непосредственно на устройствах, потому что это позволяет занимать долю рынку. Здесь государство сделало подарок для отечественных компаний. Если не ущемляются интересы или не формируется конкурентный ландшафт в пользу каких-то конкретных компаний, то в целом такого рода инициативы несут в себе положительный заряд», - считает он.
В случае с Apple задача предустановки софта ляжет на партнёров компании в России, отметил эксперт. Закон не запрещает продавцам делать это непосредственно перед продажей конечному потребителю.
По мнению Мариничева, пользователям предустановка российского ПО не помешает – скорее, наоборот. При желании предустановленный софт можно будет удалить, подтвердил он.
«Из плюсов ещё то, что формируется общее информационное поле для каждого россиянина. Здесь нельзя огульно критиковать инициативу, но нужно обращать внимание на принципы её исполнения. Пока с опубликованными бета-конструкциями возражений в целом не возникает, смотрится достаточно разумно», - сказал интернет-омбудсмен.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко на пресс-конференции в НСН в декабре высказал мнение, что подобный закон в России следовало принять ещё восемь лет назад, когда появились первые приложения и не было большой конкуренции.
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