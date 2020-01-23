«Социально значимый софт». ФАС определила правила предустановки российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам совещания с представителями операторов связи и компаний-производителей и разработчиков программного обеспечения (ПО) объявила, что введение правила об обязательной предустановке российского софта будет поэтапным. Регламентирующий особенности предустановки проект закона будет внесён в правительство РФ в марте 2020 года.

Согласно сообщению ФАС, сначала предустановку софта сделают обязательной на смартфонах – с 1 июля 2020 года, с 1 июля 2021 года правило распространится на планшеты. Требования вступят в силу для компьютеров с 1 июля 2020 года, ещё через год – для SMART-TV. При этом замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что некоторые участники заседания предложили вводить норму для некоторых категорий ПО даже раньше.

На смартфоны и планшеты можно будет предустановить антивирусы, поисковики, навигаторы, программы доступа к госуслугам, платежные системы. Для планшетов – то же «меню», только без платежных систем. При этом на планшетах, компьютерах и SMART- ТV должна быть возможность предустановки аудиовизуальных сервисов и просмотра программ I и II мультиплекса.

Голомолзин пояснил, что устанавливать будут «широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей».

Как пишет РБК со ссылкой на участника совещания, ответственность по предустановке софта возложат на производителей устройств, но разрешат им передавать эту функцию, например, продавцам.

В ноябре, когда обсуждалась эта инициатива, аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН предсказал уход Apple из России.

«На "Андроиде" это возможно. Если мы говорим про Apple, это невозможно чисто технически. Соответственно, Apple будет каким-то образом из этой ситуации выходить. Согласиться с этими требованиями Apple не сможет», - предположил он.

А вот председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в ходе пресс-конференции НСН в декабре заявил, что этот закон нужно было принимать давно. По его мнению, с точки зрения конкуренции главный вопрос – какой именно софт ставить.

