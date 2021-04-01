Мариничев поддержал запрет на продажу техники без российского ПО

Дмитрий Мариничев: «Это, вероятно, единственный запрет, который я искренне и всецело поддерживаю. И считаю такого рода законодательные инициативы крайне полезными для российского бизнеса, для отечественных разработчиков программного обеспечения, потому что это позволяет им увеличить свою аудиторию, нам с вами иметь привычные, качественные сервисы в своих смартфонах, в телевизорах. Здесь, конечно, важно не перегнуть палку, чтобы не сломать эту благородную и очень благодатную инициативу. Этим опытом уже, кстати, заинтересовались парламенты различных иностранных государств. Они с интересом смотрят, как у нас будет реализован, как у нас заработает данный уже закон», – прокомментировал для НСН Дмитрий Мариничев.

