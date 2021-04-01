Мариничев поддержал запрет на продажу техники без российского ПО
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вступил в силу запрет на продажу техники без российского ПО
В России с первого апреля вступил в силу запрет на продажу техники без отечественного программного обеспечения.
Дмитрий Мариничев: «Это, вероятно, единственный запрет, который я искренне и всецело поддерживаю. И считаю такого рода законодательные инициативы крайне полезными для российского бизнеса, для отечественных разработчиков программного обеспечения, потому что это позволяет им увеличить свою аудиторию, нам с вами иметь привычные, качественные сервисы в своих смартфонах, в телевизорах. Здесь, конечно, важно не перегнуть палку, чтобы не сломать эту благородную и очень благодатную инициативу. Этим опытом уже, кстати, заинтересовались парламенты различных иностранных государств. Они с интересом смотрят, как у нас будет реализован, как у нас заработает данный уже закон», – прокомментировал для НСН Дмитрий Мариничев.
Twitter протестировал сервис, аналогичный Clubhouse
Основатель Twitter Джек Дорси протестировал сервис, аналогичный соцсети Clubhouse. Компания разработала функцию голосового общения Spaces.
Дмитрий Мариничев: «Никто не ожидал, что Clubhouse будет пользоваться такой бешеной популярностью. Наверное, сейчас это сервис номер один по количеству людей, которые к нему присоединяются. И, естественно, технологические компании – Twitter, Facebook, Telegram – начинают копировать, начинают перенимать этот опыт, этот успешный кейс. Если кто-то еще ни разу не пользовался, рекомендую. Это интересно, полезно. Есть только один минус – отнимает слишком много времени», – рассказал он НСН.
Большинство россиян уверены, что комики могут шутить над политиками
Две трети россиян уверены, что комики в России могут шутить над политиками без цензуры. Об этом пишет ВЦИОМ.
Дмитрий Мариничев: «Я бы в этой новости поменял одно слово – «могут», и заменил бы его на «должны». Комики в России должны шутить над политиками без цензуры. Если этого не происходит, то политики становятся слишком важными, важность эта нагнетает. А когда над ними шутят, то мы все понимаем, что политики – такие же человеки, как и мы, и по-другому не скажешь», – сказал он в эфире НСН.
Россияне определили самый узнаваемый киносмех
Смех персонажа Лёлика из «Бриллиантовой руки», которого сыграл актер Анатолий Папанов, признан самым узнаваемым в кино. Это выяснилось по результатам исследования киноканала «Комедия».
Дмитрий Мариничев: «Нисколько не удивляюсь. Это действительно самый узнаваемый смех, да и не только в кино, но и по радио, и в компании друзей. И само кино великолепное, и актеры», – подытожил в интервью НСН Дмитрий Мариничев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Стриженова прокомментировала своё падение в прямом эфире
- Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после крупного ДТП в центре Москвы
- Страны ОПЕК+ договорились о восстановлении добычи нефти с мая
- Лукашенко распорядился создать белорусскую вакцину от COVID к 2023 году
- Губернатор Волгоградской области заставил чиновников подняться пешком на 20-й этаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru