«Все вернулось на круги своя». Гусев о матче Россия-Словакия
Спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Сборная России по футболу проиграла Словакии
Сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Встреча со сборной Словакии завершилась со счетом 2:1 в пользу наших соперников.
Виктор Гусев: «Что ж, после первых сенсаций отборочного турнира, мне кажется, все вернулось на круги своя. Мы в таблице стоим рядом с хорватами, у нас одинаковое количество очков. Надо у них выигрывать дома, вероятно, это будет в «Лужниках» первого сентября», — сказал в эфире НСН Виктор Гусев.
Матчи Евро в Петербурге пройдут со зрителями
УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро-2020. Также сообщается, что на матчи в Санкт-Петербурге допустят 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.
Виктор Гусев: «Пятьдесят процентов – это очень хорошо. Сейчас мы смотрели отборочные матчи чемпионата мира, в других странах вообще все проходит без зрителей. А на Олимпийском стадионе в Сочи я видел, как 12 тысяч наших болельщиков – это разрешенные 30 процентов зрителей на той арене – помогли нашей сборной победить, это очень важно», — подчеркнул он в беседе с НСН.
Выброшенную капитанскую повязку Роналду выставили на аукцион
Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он выбросил во время матча против Сербии, продадут на аукционе. Вырученные средства пойдут на лечение для полугодовалого сербского ребенка.
Виктор Гусев: «Криштиану Роналду достойный человек, если бы он знал, что так пойдут дела, что это может помочь ребенку, он бы не только повязку, он бы футболку выбросил там же», — отметил он для НСН.
Россияне назвали самую смешную книгу
Россияне считают самой смешной книгой «12 стульев» Ильфа и Петрова. На втором месте – «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Замыкает тройку ещё одно произведение Ильфа и Петрова – «Золотой теленок». Об этом сообщает сервис MyBook.
Виктор Гусев: «Я в принципе с этой тройкой согласен. Но, все же, для меня самое смешное – это отдельные главы «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. И есть еще, конечно же, устное творчество – это Ираклий Андроников и Михаил Жванецкий», – поделился он с НСН.
В школах появятся уроки цифровой грамотности
В российских школах могут появиться обязательные уроки цифровой грамотности с 2022 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Виктор Гусев: «Я бы для начала ввел обязательные уроки просто грамотности, не цифровой. Судя по тому, что я вижу, создается впечатление, что таких уроков у нас сейчас нет», – подытожил в интервью НСН Виктор Гусев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Глава МИД России пошутил о будущем человечества
- Швеция продлила ограничения из-за коронавируса
- Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после вакцинации
- В Австрии призвали вакцинировать «Спутником V» до разрешения ЕС
- Трамп допустил свое участие в выборной кампании 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru