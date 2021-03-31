«Все вернулось на круги своя». Гусев о матче Россия-Словакия

Виктор Гусев: «Пятьдесят процентов – это очень хорошо. Сейчас мы смотрели отборочные матчи чемпионата мира, в других странах вообще все проходит без зрителей. А на Олимпийском стадионе в Сочи я видел, как 12 тысяч наших болельщиков – это разрешенные 30 процентов зрителей на той арене – помогли нашей сборной победить, это очень важно», — подчеркнул он в беседе с НСН.

