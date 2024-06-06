Омская визажистка Чумак требует более миллиона рублей с блогера Лерчек
6 июня 202405:32
Визажистка и бьюти-блогер Арина Чумак из Омска требует в суде более 1 млн рублей с блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.
Заявление Чумак поступило 3 июня. Суть претензий не раскрывается.
Ранее стало известно, что логистическая компания судится с блогером Лерчек из-за долга в 22 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Омская визажистка Чумак требует более миллиона рублей с блогера Лерчек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru