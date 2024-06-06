Омская визажистка Чумак требует более миллиона рублей с блогера Лерчек

Визажистка и бьюти-блогер Арина Чумак из Омска требует в суде более 1 млн рублей с блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

Мать блогерши Лерчек Эльвира стала совладелицей компании по производству сухарей

Заявление Чумак поступило 3 июня. Суть претензий не раскрывается.

Ранее стало известно, что логистическая компания судится с блогером Лерчек из-за долга в 22 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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