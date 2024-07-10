СМИ: Блогер Лерчек официально развелась с мужем

Согласно данным, бывшие супруги на заседание не явились. Отмечается, что дети останутся с Валерией, однако Артем сможет видеться с ними в любое время.

Ранее Лерчек заявила в своих соцсетях, что причиной развода с мужем стали трудности, которые они не смогли пройти вместе. Супруги расстались после 11 лет брака, у них трое детей, передает «Радиоточка НСН».

