СМИ: Блогер Лерчек официально развелась с мужем
10 июля 202418:06
Суд официально расторг брак блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».
Согласно данным, бывшие супруги на заседание не явились. Отмечается, что дети останутся с Валерией, однако Артем сможет видеться с ними в любое время.
Ранее Лерчек заявила в своих соцсетях, что причиной развода с мужем стали трудности, которые они не смогли пройти вместе. Супруги расстались после 11 лет брака, у них трое детей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru