Экс-генпрокурор Степанков объяснил условия амнистии за дробление бизнеса

«Это образная фраза, потому что амнистия применяется к физическим лицам, которые осуждены за уже совершенное преступление, и приговор уже вступил в силу. Скорее всего, речь идет о том, что нужно оценить какие-либо хозяйственные схемы, с учетом действующего налогового законодательства, корпоративного законодательства проверить, не стали ли причиной сложившейся ситуации внутриполитические и международные события, понять, почему бизнес стал искать обходные пути. Скорее всего, за этими словами президента кроются понимание и лояльность со стороны в первую очередь контрольных, налоговых органов. Если те сочтут, что имело место какое-либо преступление, соответственно, этому дадут оценку правоохранительные органы», — сказал Степанков.

По словам собеседника НСН, преследуемые за неуплату налогов блогеры злоупотребили своим правом ведения бизнеса.

«Когда им создавали определенные условия для ведения бизнеса, не подозревалось, что они будут злоупотреблять этим правом. Это привело к довольно существенному ущербу для государства. Речь больше идет о том, как оценить существующее положение и модифицировать законодательство. Когда мы говорим о неуплате блогерами налогов, всплывает несколько проблем: первая — это несовершенство самого законодательства; вторая — недоработка контролирующих и налоговых органов; третье — возможное отсутствие у контролирующих органов прав и обязанностей выявлять эти нарушения», — добавил бывший генеральный прокурор.

В заключение Степанков заявил, что от действий органов государственной власти будет зависеть, станет ли «дробление» бизнеса повсеместным явлением.

«Преступные устремления всегда меняются параллельно с изменением законодательства. Преступный умысел направлен на то, как с учетом действующего законодательства продолжить заниматься преступной деятельностью. Поэтому все зависит от того, как органы государственной власти отреагируют на ситуацию», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) решила продать особняк, в котором весной 2023 года проходили обыски по делу о неуплате налогов.

