Мантуров прокомментировал траты на загранкомандировки

Статью о командировочных расходах российских чиновников прокомментировал глава Минпромторга. Как сообщает Ura.ru, расходы ведомства, по его мнению, укладываются в установленные нормативы. Напомним, до этого в прессе опубликовали данные о стоимости командировок за рубеж ряда отечественных чиновников, среди прочих был упомянут Мантуров.

«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях», — цитирует слова главы Минпромторга RT.