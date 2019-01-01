Мантуров прокомментировал траты на загранкомандировки
Статью о командировочных расходах российских чиновников прокомментировал глава Минпромторга. Как сообщает Ura.ru, расходы ведомства, по его мнению, укладываются в установленные нормативы. Напомним, до этого в прессе опубликовали данные о стоимости командировок за рубеж ряда отечественных чиновников, среди прочих был упомянут Мантуров.
«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях», — цитирует слова главы Минпромторга RT.
Ранее Transparency International провела анализ данных Минпромторга, опубликованных ведомством на сайте государственных закупок, и пришло к выводу, что на проживание чиновников в зарубежных отелях 2016-2017 годах было потрачено как минимум 19,3 миллионов рублей. Номер Мантурова, для примера, обходился казне в 1,388 миллиона рублей в сутки.
Добавим, бывший министр экономики России Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в эфире НСН. Он объяснил, на что похожи повадки министра и отметил, что во время его пребывания в должности России такие командировки для министров были не по карману.
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