Общество

Мантуров прокомментировал траты на загранкомандировки

26 июня17:20

Статью о командировочных расходах российских чиновников прокомментировал глава Минпромторга. Как сообщает Ura.ru, расходы ведомства, по его мнению, укладываются в установленные нормативы. Напомним, до этого в прессе опубликовали данные о стоимости командировок за рубеж ряда отечественных чиновников, среди прочих был упомянут Мантуров.

«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях», — цитирует слова главы Минпромторга RT.

НАК: Никто из чиновников в мире не останавливается в дешевых отелях

Ранее Transparency International провела анализ данных Минпромторга, опубликованных ведомством на сайте государственных закупок, и пришло к выводу, что на проживание чиновников в зарубежных отелях 2016-2017 годах было потрачено как минимум 19,3 миллионов рублей. Номер Мантурова, для примера, обходился казне в 1,388 миллиона рублей в сутки.

Добавим, бывший министр экономики России Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в эфире НСН. Он объяснил, на что похожи повадки министра и отметил, что во время его пребывания в должности России такие командировки для министров были не по карману.

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ФОТО: pixnio.com
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