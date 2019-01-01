НАК: Никто из чиновников в мире не останавливается в дешевых отелях

Российское отделение антикоррупционной организации Transparency International, проанализировав данные Минпромторга, опубликованные ведомством на сайте государственных закупок, пришло к выводу, что на проживание чиновников в зарубежных отелях 2016–2017 гг было потрачено как минимум 19,3 млн руб..

В частности, за ночь пребывания главы Минпромторга Дениса Мантурова в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai было заплачено 1,388 млн руб. В 2017 году остановка в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико обошлась в 479 000 руб.

В стране действуют строгие финансовые ограничения трат чиновников, но в 2005 году тогдашний кабинет министров вывело из-под действия лимитов целую группу должностных лиц, в частности федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил НСН, что подобные «разоблачения» нужно прежде тщательно перепроверить, прежде чем публиковать.