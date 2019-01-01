Экономика

НАК: Никто из чиновников в мире не останавливается в дешевых отелях

25 июня14:47

Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН заявил, что прежде, чем обвинять кого-бы то ни было в растратах, нужно всё тщательно проверить.

Российское отделение антикоррупционной организации Transparency International, проанализировав данные Минпромторга, опубликованные ведомством на сайте государственных закупок, пришло к выводу, что на проживание чиновников в зарубежных отелях 2016–2017 гг было потрачено как минимум 19,3 млн руб..

В частности, за ночь пребывания главы Минпромторга Дениса Мантурова в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai было заплачено 1,388 млн руб. В 2017 году остановка в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико обошлась в 479 000 руб.

В стране действуют строгие финансовые ограничения трат чиновников, но в 2005 году тогдашний кабинет министров вывело из-под действия лимитов целую группу должностных лиц, в частности федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил НСН, что подобные «разоблачения» нужно прежде тщательно перепроверить, прежде чем публиковать.

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«Подобные история вполне спорные, потому что нельзя доказать, что были потрачены бюджетные средства. Во-вторых, есть уровень переговоров, который не позволяет останавливаться в дешевых отелях. Есть протокольные мероприятия, где меньше сумм и не бывает за пребывание в отеле. Вопрос о природной скромности наших чиновников. Если Счетная палата не нашла признаков нецелевого использования средств, значит этого не было. Когда СМИ публикуют подобные расследования, их задача только одна – вызвать негативную реакцию. Вопрос обоснованности претензий прояснится после реакции контролирующих органов, самого Минпромторга», - пояснил Кабанов.

При появлении подобных заявлений НАК, по словам его главы, действует по другой методике. Получив подобные измышления и подозрения, их немедленно рассылкой отправляют во все заинтересованные органы. И только в случае необходимости их публикуют на собственных ресурсах.

«У нас были подобные подозрения в отношении губернаторов, депутатов, которые не подтвердились. Нужен более компетентный подход в таких ситуациях, чтобы не обвинять людей голословно. Я не говорю, что мне нравится или не нравится господин Мантуров. Но еще раз скажу, что никто из чиновников в мире не останавливается в дешевых отелях», - заявил глава НАК.

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К слову, по запросу Transparency Минтруд сообщил, что в прошлом году было потрачено на гостиницы для своих сотрудников чуть более 14 млн руб., а на перелеты – 60 млн руб.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в 2016–2018 гг. израсходовало на оплату проживания, проезда к месту командирования и обратно 16,9 млн руб.

Transparency направила заявления в Счетную палату и в Генпрокуратуру по фактам превышений норм.

Добавим, что в Минпромторге заявили о проверке Счетной палаты командировочных расходов чиновников и претензий по ним не возникло.

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