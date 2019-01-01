НАК: Никто из чиновников в мире не останавливается в дешевых отелях
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН заявил, что прежде, чем обвинять кого-бы то ни было в растратах, нужно всё тщательно проверить.
Российское отделение антикоррупционной организации Transparency International, проанализировав данные Минпромторга, опубликованные ведомством на сайте государственных закупок, пришло к выводу, что на проживание чиновников в зарубежных отелях 2016–2017 гг было потрачено как минимум 19,3 млн руб..
В частности, за ночь пребывания главы Минпромторга Дениса Мантурова в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai было заплачено 1,388 млн руб. В 2017 году остановка в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико обошлась в 479 000 руб.
В стране действуют строгие финансовые ограничения трат чиновников, но в 2005 году тогдашний кабинет министров вывело из-под действия лимитов целую группу должностных лиц, в частности федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил НСН, что подобные «разоблачения» нужно прежде тщательно перепроверить, прежде чем публиковать.
«Подобные история вполне спорные, потому что нельзя доказать, что были потрачены бюджетные средства. Во-вторых, есть уровень переговоров, который не позволяет останавливаться в дешевых отелях. Есть протокольные мероприятия, где меньше сумм и не бывает за пребывание в отеле. Вопрос о природной скромности наших чиновников. Если Счетная палата не нашла признаков нецелевого использования средств, значит этого не было. Когда СМИ публикуют подобные расследования, их задача только одна – вызвать негативную реакцию. Вопрос обоснованности претензий прояснится после реакции контролирующих органов, самого Минпромторга», - пояснил Кабанов.
При появлении подобных заявлений НАК, по словам его главы, действует по другой методике. Получив подобные измышления и подозрения, их немедленно рассылкой отправляют во все заинтересованные органы. И только в случае необходимости их публикуют на собственных ресурсах.
«У нас были подобные подозрения в отношении губернаторов, депутатов, которые не подтвердились. Нужен более компетентный подход в таких ситуациях, чтобы не обвинять людей голословно. Я не говорю, что мне нравится или не нравится господин Мантуров. Но еще раз скажу, что никто из чиновников в мире не останавливается в дешевых отелях», - заявил глава НАК.
«Мы всё хотим добиться социальной справедливости… Но её нет»
К слову, по запросу Transparency Минтруд сообщил, что в прошлом году было потрачено на гостиницы для своих сотрудников чуть более 14 млн руб., а на перелеты – 60 млн руб.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в 2016–2018 гг. израсходовало на оплату проживания, проезда к месту командирования и обратно 16,9 млн руб.
Transparency направила заявления в Счетную палату и в Генпрокуратуру по фактам превышений норм.
Добавим, что в Минпромторге заявили о проверке Счетной палаты командировочных расходов чиновников и претензий по ним не возникло.
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