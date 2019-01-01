Экс-министр экономики: Мантуров занимается туризмом за казенный счет
Бывший министр экономики России в эфире НСН объяснил, на что похожа любовь министра к роскошным гостиницам.
Глава Минпромторга Денис Мантуров во время служебных командировок останавливается в роскошных отелях, таких как The Peninsula Shanghai в Китае, которые российскому бюджету обходятся в 1,4 млн рублей за ночь. Об этом сообщает организация Transparency International Russia, которая выяснила, что у российских чиновников фактически нет ограничений на траты на деловые поездки.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил, на что похожи такие повадки министра.
«Если в результате всех этих вояжей в стране начинается бурный рост промышленности, то не жалко. Это не бог весть какие деньги. Но к сожалению мы такого роста отметить не можем. Поэтому возникает вопрос, насколько вообще были оправданы эти вояжи, не было ли это таким деловым туризмом за казенный счет», - сказал он.
По словам политика, когда он был в правительстве, такие расходы России были не по карману.
«Когда я был министром, у нас было очень плохо с деньгами, поэтому мы всегда старались сделать так, чтобы это была какая-то официальная резиденция. Соответственно, это было бесплатно. А в России это были обычно какие-то региональные казенные учреждения. Я не помню, чтобы я в каких-то пятизвездочных номерах жил», - сказал он.
Напомним, Андрей Нечаев возглавлял министерство экономики России в 1992-1993 годах.
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