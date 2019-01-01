Экс-министр экономики: Мантуров занимается туризмом за казенный счет

Глава Минпромторга Денис Мантуров во время служебных командировок останавливается в роскошных отелях, таких как The Peninsula Shanghai в Китае, которые российскому бюджету обходятся в 1,4 млн рублей за ночь. Об этом сообщает организация Transparency International Russia, которая выяснила, что у российских чиновников фактически нет ограничений на траты на деловые поездки.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН объяснил, на что похожи такие повадки министра.

«Если в результате всех этих вояжей в стране начинается бурный рост промышленности, то не жалко. Это не бог весть какие деньги. Но к сожалению мы такого роста отметить не можем. Поэтому возникает вопрос, насколько вообще были оправданы эти вояжи, не было ли это таким деловым туризмом за казенный счет», - сказал он.