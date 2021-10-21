Мантуров: основные предприятия должны продолжить работу на каникулах
Российские системообразующие предприятия, а также продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках продукции для борьбы с коронавирусом должны продолжить работу в нерабочие дни, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, ссылаясь на заявление главы ведомства Дениса Мантуров.
«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл», — сказал министр.
Он отметил, что важно предусмотреть возможность для россиян беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.
Ранее президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней и раньше, а при необходимости – и продлить их на период после 7 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru