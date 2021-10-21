Нерабочие дни привели к ажиотажу с авиабилетами

Россияне после объявления президентом Владимиром Путиным о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября бросились искать авиабилеты, сообщают «Известия».

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Пользователи Aviasales искали билеты на 49% чаще, чем обычно. Число запросов на билеты с вылетом в конце октября достигло пика за последние дни.

На внутренние направления пришлось 67% всех запросов. Чаще всего россиян интересовали билеты с вылетом в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Необходимо было установить единые критерии для всех регионов, которые помогали бы принимать обоснованные решения в борьбе с коронавирусом, заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней и раньше, а при необходимости – и продлить их на период после 7 ноября.

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Фото: rossiya-airlines.com
ТЕГИ:Авиабилеты
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