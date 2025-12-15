На российском рынке достаточно видов мандаринов, несмотря на высокий спрос. Его цена также ниже, чем у банан и яблок, поэтому этот фрукт станет самым доступным источником витаминов в зимний период, рассказала НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.



В среднем за год мандарины занимают порядка 10% в «фруктовой тарелке» россиянина. Однако зимой, особенно в канун Нового года, спрос возрастает кратно, на это время приходится порядка трети всего годового объема потребления. Статистику приводит Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Козий отметила, что повышение спроса не повлияет на российский рынок.