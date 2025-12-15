Мандарины назвали самым доступным источником витаминов для россиян
Среди всех фруктов именно мандарины будут дешевле всех в этом году, заявила НСН Ирина Козий.
На российском рынке достаточно видов мандаринов, несмотря на высокий спрос. Его цена также ниже, чем у банан и яблок, поэтому этот фрукт станет самым доступным источником витаминов в зимний период, рассказала НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
В среднем за год мандарины занимают порядка 10% в «фруктовой тарелке» россиянина. Однако зимой, особенно в канун Нового года, спрос возрастает кратно, на это время приходится порядка трети всего годового объема потребления. Статистику приводит Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Козий отметила, что повышение спроса не повлияет на российский рынок.
«В этом сезоне ситуация с поставками мандаринов в Россию достаточно хорошая, если говорить о зимнем сезоне, как минимум. Несмотря на то, что весенние заморозки в Турции (а это наш основной поставщик) нанесли урон урожаю многих видов фруктов, урожай мандаринов, наоборот, вырос. На российский рынок ворвались и китайские мандарины, отвоевав себе существенную долю рынка и добавив к традиционным для нас мандаринам и клементинам новые экзотические сорта. Например, сейчас из Китая массово поставляются мини-мандарины «шива-микан», в январе появятся более поздние очень крупные с толстой кожицей, но вкусной сладкой мякотью гибриды «халлабон» или «сумо-фрут», как их называют на Западе», — подчеркнула она.
Козий также добавила, что потребители хотят именно мандарины, а не альтернативные цитрусовые.
«Средний покупатель не будет воспринимать лимон или помело как замену мандаринам. У них совсем разный вкус. Если говорить о возможности приобретать различные виды цитрусовых, то в этом году мандарины стали чуть ли не самыми дешевыми из всех видов плодов этой группы. Традиционно самые дешевые — это апельсины, но в этом году на рынке есть мандарины, которые сравнимы по цене. Стоит отметить, что в последние несколько лет цитрусовые стали самым доступным видом фруктов на российском рынке. Традиционно у нас есть три наиболее недорогих вида фруктов, которые массово потребляются — бананы, яблоки и цитрусовые. Яблоки подорожали уже достаточно давно. Бананы держались до 2022 года, но затем усложнилась логистика и стоимость выросла. Поэтому сейчас самым дешевым источником витаминов в зимний период являются цитрусовые — мандарины и апельсины», — указала она.
Ранее Козий объяснила НСН, почему в России снизились цены на мандарины.
