Россиянам раскрыли популярные схемы обмана туристов за границей
Мошеннические схемы, направленные на туристов, широко распространены в популярных странах отдыха, и путешественникам важно сохранять бдительность, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в комментарии ОТР.
По его словам, в Египте, например, туристов могут обмануть при катании на верблюде: посадка может быть дешевой или бесплатной, но за спуск требуют значительно больше. Он подчеркнул, что любые навязываемые услуги могут обернуться вымогательством, поэтому от них лучше сразу отказываться.
Подобные схемы распространены и в Турции, ОАЭ и Таиланде. В Стамбуле туристам предлагают «бесплатные» сувениры или помощь, а затем требуют деньги, используют подставных гидов, карточные игры и уловки с подменой купюр или банковских карт.
Также путешественников могут обмануть с фальшивыми экскурсиями, фотоуслугами или арендой транспорта, а в некоторых случаях — навязать покупки через водителей такси. Эксперты советуют не пользоваться услугами «с улицы», проверять деньги и документы, хранить их копии и при малейших подозрениях сразу прекращать общение, передает «Радиоточка НСН».
