В России предложили конфисковывать питбайки и ужесточить их продажу
Конфискация питбайков и введение уголовной ответственности за их продажу могут стать единственным способом остановить рост числа несовершеннолетних на такой технике на дорогах, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, ситуация уже стала массовой: дети используют питбайки на дорогах общего пользования в разных регионах. Он считает, что действующие и обсуждаемые меры не дадут результата без жесткого регулирования оборота этой техники.
Шапарин допустил, что ответственность может распространяться не только на продавцов, но и на тех, кто передает питбайки, а также на родителей. По его мнению, регулирование должно быть максимально строгим.
При этом он отметил, что идея запретить продажу топлива несовершеннолетним не решит проблему, поскольку на заправках самообслуживания такие ограничения фактически невозможно проконтролировать, передает «Радиоточка НСН».
