Криминалист призвал не открывать дверь незнакомым, даже «полицейским»
Россиянам не стоит впускать в дом посторонних, даже если они представляются сотрудниками полиции, заявил криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru.
По его словам, при визите неизвестных следует сначала уточнить их данные: попросить назвать имя, должность и подразделение, а затем самостоятельно связаться с дежурной частью и проверить, действительно ли такой сотрудник существует и направлялся по указанному адресу.
Игнатов отметил, что в случае обыска полицейские обязаны предъявить соответствующее разрешение, а также обеспечить присутствие понятых. Он подчеркнул, что один сотрудник не может проводить такие действия в одиночку.
Кроме того, криминалист предупредил, что злоумышленники могут поджидать жертву рядом с домом или в подъезде. Он посоветовал не заходить в лифт с незнакомцами и внимательно следить за окружающими, соблюдая базовые меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».
