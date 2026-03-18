Криминалист призвал не открывать дверь незнакомым, даже «полицейским»

Россиянам не стоит впускать в дом посторонних, даже если они представляются сотрудниками полиции, заявил криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, при визите неизвестных следует сначала уточнить их данные: попросить назвать имя, должность и подразделение, а затем самостоятельно связаться с дежурной частью и проверить, действительно ли такой сотрудник существует и направлялся по указанному адресу.