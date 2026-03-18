Криминалист призвал не открывать дверь незнакомым, даже «полицейским»

Россиянам не стоит впускать в дом посторонних, даже если они представляются сотрудниками полиции, заявил криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, при визите неизвестных следует сначала уточнить их данные: попросить назвать имя, должность и подразделение, а затем самостоятельно связаться с дежурной частью и проверить, действительно ли такой сотрудник существует и направлялся по указанному адресу.

Игнатов отметил, что в случае обыска полицейские обязаны предъявить соответствующее разрешение, а также обеспечить присутствие понятых. Он подчеркнул, что один сотрудник не может проводить такие действия в одиночку.

Кроме того, криминалист предупредил, что злоумышленники могут поджидать жертву рядом с домом или в подъезде. Он посоветовал не заходить в лифт с незнакомцами и внимательно следить за окружающими, соблюдая базовые меры безопасности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
