Зумеры отказываются от классической карьеры и графика 5/2

Представители поколения Z все реже ориентируются на классическую карьеру и не готовы жертвовать личной жизнью ради работы, рассказала «Ленте.ру» директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

По данным опроса, лишь 17% молодых людей считают приемлемым график 5/2. При этом 36% выбирают гибкий режим работы, а 32% предпочитают формат без жесткой привязки ко времени.

Свобода и интернет: Почему зумеры выбирают коливинги вместо ипотеки на 30 лет

Ларионова отметила, что для каждого пятого главным критерием при выборе занятости остается баланс между работой и личной жизнью. При этом говорить о нежелании молодежи работать, по ее словам, некорректно — многие начинают подрабатывать еще во время учебы.

Чаще всего зумеры выбирают форматы занятости без требований к опыту, такие как работа в торговом зале, сборка заказов, курьерская доставка или работа в сфере обслуживания. Эксперт добавила, что им близка платформенная занятость, где можно самостоятельно выбирать график и получать оплату сразу после смены, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
