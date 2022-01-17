Песков: касающиеся закона о QR-кодах пункты уберут из перечня поручений Путина

По его словам, речь идёт о первом и втором пунктах, в которых кабмину предписывается обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан, провести оценку влияния документа и обеспечить готовность инфраструктуры, представив доклады до конца января.

Представитель Кремля пояснил, что перечень был выпущен 14 января, однако за время подготовки «изменились обстоятельства», в частности, зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, что связано с «омикрон»-штаммом.

«Поэтому вот эти первый и второй пункты мы, конечно, будем аннулировать», — резюмировал Песков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин вместе с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, так как документ готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта».

