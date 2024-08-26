«Малиновый пиджак и клеш»: Сериал о моде 90-х напомнит о «стильной безвкусице»
Сейчас в моду вернулись некоторые атрибуты моды 90-х годов, однако это выглядит старомодно, рассказал НСН Александр Белов.
В России в 1990-е годы были модны малиновые пиджаки и яркие принты, рассказал в беседе с НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.
В Сети появился трейлер документального сериала «In Vogue: The 90s». Шестисерийный фильм расскажет историю революции моды 1990-х глазами редакторов Vogue Хэмиша Боулза, Эдварда Эннинфула, Тонн Гудман и Анны Винтур. Своими воспоминаниями об этой эпохе поделятся также многочисленные звезды мира моды, кино, музыки и шоу-бизнеса: Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер и другие. Белов рассказал, что было модно в России в 90-е.
«Были в моде малиновые пиджаки, яркие аксессуары, широкие штаны «трубы», клёш, яркие принты. Все это казалось чем-то модным, актуальным и стильным, хотя сейчас это можно назвать безвкусицей. Также были модные спортивные костюмы. Тогда законодателями моды были поп-певцы, которые были популярны в тот момент. Были всякие модные журналы, которые люди смотрели и хотели купить себе похожее. Были популярны рынки, куда из Китая и Турции везли вещи, отдалено похожие на то, что носили звезды», - сказал собеседник НСН.
По его словам, мода 90-х не стала трендом современного мира, однако некоторые атрибуты тех времен все же возвращаются.
«Мода циклична, сейчас возвращается низкая талия, например, но все равно нет такого, чтобы люди одевались так же, как в 90-е. Это все-таки выглядит старомодно. Это больше ностальгия, нежели какой-то тренд», - заключил эксперт.
Ранее Белов заявил, что поклонники люксовых брендов одежды, заслуживших репутацию на российском рынке, например, Prada, вряд ли смогут легко отказаться от них ради перехода на китайскую марку, более того, в умах россиян сильны стереотипы о том, что китайские товары — дешевые и низкокачественные, напоминает «Радиоточка НСН».
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