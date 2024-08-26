«Малиновый пиджак и клеш»: Сериал о моде 90-х напомнит о «стильной безвкусице»

По его словам, мода 90-х не стала трендом современного мира, однако некоторые атрибуты тех времен все же возвращаются.



«Мода циклична, сейчас возвращается низкая талия, например, но все равно нет такого, чтобы люди одевались так же, как в 90-е. Это все-таки выглядит старомодно. Это больше ностальгия, нежели какой-то тренд», - заключил эксперт.

Ранее Белов заявил, что поклонники люксовых брендов одежды, заслуживших репутацию на российском рынке, например, Prada, вряд ли смогут легко отказаться от них ради перехода на китайскую марку, более того, в умах россиян сильны стереотипы о том, что китайские товары — дешевые и низкокачественные, напоминает «Радиоточка НСН».

