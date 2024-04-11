В плену стереотипов: Люксовая одежда из Китая не скоро завоюет доверие россиян

«Думаю, что в текущих реалиях люди вряд ли сочтут Ellassay интересным брендом, Потому что Китай ассоциировался долгое время с чем-то дешевым. Люксовые бренды пока не смогут занять основную нишу на российском рынке. Как будет дальше — покажет время. Может быть, через несколько лет китайские вещи начнут цениться на уровне хороших», — сказал Белов.

Собеседник НСН добавил, что многие поклонники Prada не согласятся перейти на китайскую марку.

«Есть байеры, которые привозят вещи. К тому же есть бренды Турции несколько более премиального сегмента, чем китайские, да и Италия с Россией работает. Думаю, далеко не все, кто покупал Prada, будут готовы перейти на китайскую марку», — резюмировал он.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что торговые центры в России — судьбоносные места, репутация которых может минимум вдвое ускорить раскрутку новых брендов, отчасти этим фактором и объясняется рост их популярности у покупателей.

