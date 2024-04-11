В плену стереотипов: Люксовая одежда из Китая не скоро завоюет доверие россиян
Китай долгое время ассоциировался с дешевыми вещами, вряд ли китайские бренды смогут легко сломить сложившиеся стереотипы, сказал НСН Александр Белов.
Поклонники люксовых брендов одежды, заслуживших репутацию на российском рынке, например, Prada, вряд ли смогут легко отказаться от них ради перехода на китайскую марку, более того, в умах россиян сильны стереотипы о том, что китайские товары — дешевые и низкокачественные. Об этом НСН заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.
Ранее издание «Известия» сообщило, что в столичном ГУМе на месте Prada весной 2024 года заработал бутик премиальной одежды из Китая Ellassay. Отмечается, что всего в первом квартале 2024 года в России открылось три салона одежды зарубежных люксовых брендов, а к концу года их может быть уже 15. Белов усомнился, что китайские бренды найдут отклик у российских покупателей в ближайшее время.
«Думаю, что в текущих реалиях люди вряд ли сочтут Ellassay интересным брендом, Потому что Китай ассоциировался долгое время с чем-то дешевым. Люксовые бренды пока не смогут занять основную нишу на российском рынке. Как будет дальше — покажет время. Может быть, через несколько лет китайские вещи начнут цениться на уровне хороших», — сказал Белов.
Собеседник НСН добавил, что многие поклонники Prada не согласятся перейти на китайскую марку.
«Есть байеры, которые привозят вещи. К тому же есть бренды Турции несколько более премиального сегмента, чем китайские, да и Италия с Россией работает. Думаю, далеко не все, кто покупал Prada, будут готовы перейти на китайскую марку», — резюмировал он.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что торговые центры в России — судьбоносные места, репутация которых может минимум вдвое ускорить раскрутку новых брендов, отчасти этим фактором и объясняется рост их популярности у покупателей.
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