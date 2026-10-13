В Великобритании признали отсутствие наказаний для служащих в ВСУ британцев

Граждане Великобритании пока не привлекались к ответственности за участие в российско-украинском конфликте на стороне Киева. Как пишет «Лента.ру», об этом заявила член Палаты лордов от правящей Лейбористской партии, баронесса Кэтрин Смит.

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По её словам, МИД Великобритании ранее рекомендовал британцам отказаться от поездок на Украину и участия в боевых действиях, указав на возможные правовые последствия.

Смит также рассказала, что Королевская прокуратура рассматривает любую информациу об участии британских подданных в конфликте.

«Пока ведомиство не привлекало к ответственности ни одного подданного Великобритании за действия, совершенные во время добровольной службы в ходе конфликта между Россией и Украиной», — добавила она.

Ранее в МИД РФ заявили, что британские военные объекты на Украине будут законными целями для российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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