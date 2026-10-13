В Великобритании признали отсутствие наказаний для служащих в ВСУ британцев

По её словам, МИД Великобритании ранее рекомендовал британцам отказаться от поездок на Украину и участия в боевых действиях, указав на возможные правовые последствия.

Смит также рассказала, что Королевская прокуратура рассматривает любую информациу об участии британских подданных в конфликте.

«Пока ведомиство не привлекало к ответственности ни одного подданного Великобритании за действия, совершенные во время добровольной службы в ходе конфликта между Россией и Украиной», — добавила она.

Ранее в МИД РФ заявили, что британские военные объекты на Украине будут законными целями для российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

