В Великобритании признали отсутствие наказаний для служащих в ВСУ британцев
Граждане Великобритании пока не привлекались к ответственности за участие в российско-украинском конфликте на стороне Киева. Как пишет «Лента.ру», об этом заявила член Палаты лордов от правящей Лейбористской партии, баронесса Кэтрин Смит.
По её словам, МИД Великобритании ранее рекомендовал британцам отказаться от поездок на Украину и участия в боевых действиях, указав на возможные правовые последствия.
Смит также рассказала, что Королевская прокуратура рассматривает любую информациу об участии британских подданных в конфликте.
«Пока ведомиство не привлекало к ответственности ни одного подданного Великобритании за действия, совершенные во время добровольной службы в ходе конфликта между Россией и Украиной», — добавила она.
Ранее в МИД РФ заявили, что британские военные объекты на Украине будут законными целями для российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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