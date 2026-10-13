Международная федерация тенниса продлила отстранение России
Международная федерация тенниса (World Tennis) приняла решение продлить отстранение Федерации тенниса РФ (ФТР) от членства в организации.
Отмечается, что решение было принято по итогам голосования на ежегодной генеральной ассамблее World Tennis, прошедшем в Алма-Ате (Казахстан). Также было продлено отстранение Белорусской теннисной федерации.
Российские и белорусские теннисисты были отстранены от участия в командных турнирах под эгидой World Tennis с 1 марта 2022 года в связи с событиями на Украине. Кроме того, на территории РФ и Белоруссии было отменено проведение турниров.
При этом Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) разрешили российским и белорусским спортсменам участвовать в своих соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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