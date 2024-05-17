Стилист Александр Рогов назвал розовый самым модным цветом сезона

Розовый является самым модным цветом сезона, он по-прежнему остается актуальным. Соответствующий пост появился в Telegram-канале стилиста Александра Рогова.

Стилист Рогов отказался комментировать съемки «Модного приговора»

Он отметил, что розовый цвет продолжает вдохновлять фанаток моды по всему миру. В своем Telegram Рогов продемонстрировал серию снимков, на которых инфлюэнсерши примерили платья, костюмы, брюки и юбки розового оттенка.

«Мужчины тоже не отстают и интегрируют розовый в свои образы», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что супермодель Ирина Шейк пришла на бал Института костюма Met Gala в платье, которое было украшено 84 тысячами кристаллов Swarovski, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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