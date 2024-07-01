«Тренды не учитывают»: Одежду из КНДР назвали неинтересной для модных россиян

Одежда из Северной Кореи будет популярна у россиян, которым нужны недорогие вещи хорошего качества, заявил международный эксперт по стилю Александр Белов в разговоре с НСН. При этом такая одежда вряд ли заинтересует россиян, которые следят за модой.

Ранее сообщалось, что джинсы, сумки и обувь из Северной Кореи могут начать поставлять в Россию. Сейчас бренды из КНДР рассматривают возможность экспорта в РФ. Белов отметил, что северокорейские вещи найдут свою нишу на российском рынке.