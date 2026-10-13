Россиянам рассказали о псевдополезных перекусах

По его словам, такие перекусы могут только казаться полезными. Речь идёт о количестве сахара, который добавлен производители. Поэтому даже полезные продукты могут давать лишние калории, если есть их слишком много.

Эксперт такуже указал на сухофрукты - изюм, курагу и финики. Он отметил, что при сушке уходит вода, поэтому при одинаковом объёме калорий будет больше, чем в свежих фруктах.

«На ту же массу приходится и больше сахаров, в том числе фруктозы. При избыточном потреблении фруктоза может способствовать накоплению жира в печени, особенно если из-за нее растет общая калорийность рациона», — пояснил Мигаль.

Специалист добавил, что изучая состав, следует обращать внимание не только на количество сахара, но и на масло и другие калорийные ингредиенты.

Ранее нутрициолог Наталья Лясковская заявила, что для заедания сильной тревожности лучше не использовать шоколад, печенье или конфеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

