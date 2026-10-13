Сервис «Яндекс Такси» успокоил водителей, не получивших выплату дохода

«Яндекс Такси» начал рассылать водителям сообщение, что в ближайшее время выплатит доход за все выполненные заказы. Организация извинилась за задержку и заверила, что деньги поступят в полном объеме. Об этом сообщает РБК.

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Ранее в профильных чатах появилась информация, что сервис задерживает выплаты ежедневного дохода. Из-за этого часть таксистов начала просить пассажиров отменять поездку в приложении и расплачиваться наличными или переводом. Проблема возникла после атак БПЛА на дата-центры IT-компании.

В письме таксистам представители «Яндекса» объяснили, что инженеры восстанавливают процесс вывода денег для выполнения заказов. Они предупредили, что все делают постепенно, а баланс «Про» пока может обновляться с задержкой в несколько часов.

Все заказы, выполненные с начала проблем с оплатой, зафиксировали в системе. Они не потеряются, заверили в организации.

Ранее подробнее рассказывали, как после атаки на «Яндекс» россияне остались без такси и денег.

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ФОТО: ТАСС/Казаков Александр
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