Сервис «Яндекс Такси» успокоил водителей, не получивших выплату дохода

Ранее в профильных чатах появилась информация, что сервис задерживает выплаты ежедневного дохода. Из-за этого часть таксистов начала просить пассажиров отменять поездку в приложении и расплачиваться наличными или переводом. Проблема возникла после атак БПЛА на дата-центры IT-компании.



В письме таксистам представители «Яндекса» объяснили, что инженеры восстанавливают процесс вывода денег для выполнения заказов. Они предупредили, что все делают постепенно, а баланс «Про» пока может обновляться с задержкой в несколько часов.



Все заказы, выполненные с начала проблем с оплатой, зафиксировали в системе. Они не потеряются, заверили в организации.



Ранее подробнее рассказывали, как после атаки на «Яндекс» россияне остались без такси и денег.

