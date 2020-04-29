«Малина и гранатовый сок не помогут». Стало известно о новых опасностях коронавируса
Профессор кафедры терапии неотложных состояний военно-медицинской академии Евгений Широков рассказал НСН, какие осложнения могут ожидать инфицированных.
Коронавирус вызывает серьезные изменения в свертываемости крови, в частности увеличивает риск тромбозов и связанного с ними ДВС-синдрома, что, в свою очередь, может привести к инсульту. Об этом этом рассказал нейрохирург Алексей Кащеев. Он также отметил, что среди людей, недавно перенесших инсульт, более вероятен риск смерти от пневмонии.
Профессор кафедры терапии неотложных состояний военно-медицинской академии Евгений Широков подтвердил НСН, что у пациентов стационара с коронавирусом возникает внутрисосудистое тромбообразование.
«Научных анализов существующей проблемы не так много. Тем не менее, недавно вышла статья, согласно которой примерно у 5% пациентов, находящихся в стационаре, молодых в том числе, развивается какое-то острое нарушение мозгового кровообращения. Были сопоставлены лабораторные данные клинической картины, и выяснилось, что резко увеличивается свертываемость крови. Развивается такое внутрисосудистое тромбообразование. Недавно в американской статье тоже указывалось, что у молодых возникают тромбозы больших крупных артерий. Разных осложнений после пневмонии очень много, оказывается много сосудистых осложнений, то есть тромбозов. Наиболее опасные - это тромбозы головного мозга. Они вызывают тяжелые инсульты у этих больных. Поэтому меняется стратегия ведения таких пациентов, потому что вводят в схему лечения антикоагулянты, они показывают, что вроде бы это получается неплохо», - отметил он.
Собеседник НСН добавил, что заранее обезопасить себя от тяжелых осложнений нельзя.
«Нарушение сознания - почти у 30% больных в стационаре. Его опять связывают с тромбообразованием в сосудах, когда блокируется циркуляция мелкими тромбами, это приводит к быстрым нарушением сознания. Второй фактор - это гипоксия. Эти новые взгляды выводят на другую терапию. Добавляются антитромботические средства. Возникает настолько мощное свертывание, что никакая малина и гранатовый сок ничего не остановит. Это фактически шоковое состояние, когда огромное количество веществ поступает в кровь, которое стимулирует тромбообразование. Это остановить можно только медикаментами. А границу, когда это нужно сделать, определяют доктора», - уточнил он.
По официальным данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», на 29 апреля случаев заражения COVID-19 в нашей стране зафиксировано 99 тысяч 399. Количество скончавшихся от новой инфекции приближается к тысяче - 972 человека. Согласно данным онлайн-карты Университета Джона Хопкинса, Россия вышла на восьмое место по заболеваемости коронавирусом, оставив позади Китай, где зародилась нынешняя пандемия (83940 случаев). Наиболее массовый характер на сегодня носит ситуация по заболеваемости COVID-19 в США – там количество инфицированных перешагнуло за миллион.
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