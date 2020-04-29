«Малина и гранатовый сок не помогут». Стало известно о новых опасностях коронавируса

Коронавирус вызывает серьезные изменения в свертываемости крови, в частности увеличивает риск тромбозов и связанного с ними ДВС-синдрома, что, в свою очередь, может привести к инсульту. Об этом этом рассказал нейрохирург Алексей Кащеев. Он также отметил, что среди людей, недавно перенесших инсульт, более вероятен риск смерти от пневмонии.

Профессор кафедры терапии неотложных состояний военно-медицинской академии Евгений Широков подтвердил НСН, что у пациентов стационара с коронавирусом возникает внутрисосудистое тромбообразование.

«Научных анализов существующей проблемы не так много. Тем не менее, недавно вышла статья, согласно которой примерно у 5% пациентов, находящихся в стационаре, молодых в том числе, развивается какое-то острое нарушение мозгового кровообращения. Были сопоставлены лабораторные данные клинической картины, и выяснилось, что резко увеличивается свертываемость крови. Развивается такое внутрисосудистое тромбообразование. Недавно в американской статье тоже указывалось, что у молодых возникают тромбозы больших крупных артерий. Разных осложнений после пневмонии очень много, оказывается много сосудистых осложнений, то есть тромбозов. Наиболее опасные - это тромбозы головного мозга. Они вызывают тяжелые инсульты у этих больных. Поэтому меняется стратегия ведения таких пациентов, потому что вводят в схему лечения антикоагулянты, они показывают, что вроде бы это получается неплохо», - отметил он.