Россия вплотную подошла к отметке в 100 тысяч зараженных коронавирусом

По официальным данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», на 29 апреля случаев заражения COVID-19 в нашей стране зафиксировано 99 тысяч 399. Количество скончавшихся от новой инфекции приближается к тысяче - 972 человека. Согласно данным онлайн-карты Университета Джона Хопкинса, Россия вышла на восьмое место по заболеваемости коронавирусом, оставив позади Китай, где зародилась нынешняя пандемия (83940 случаев). Наиболее массовый характер на сегодня носит ситуация по заболеваемости COVID-19 в США – там количество инфицированных перешагнуло за миллион.

Прирост новых случаев заражения COVID-19 в России снижается, - заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. По его словам, которые приводит РИА Новости, тенденция позволяет предположить, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни. Еще одна замеченная тенденция – увеличение темпов распространения коронавируса в российских регионах по сравнению со столицей. По данным оперативного штаба, доля новых заболевших в Москве составляет 38,01 процента от общего числа новых пациентов в стране.

Почти 45% новых заболевших в России не имеют симптомов коронавирусной инфекции. В Минздраве считают, что таким инфицированным, у кого нет выраженных симптомов, лечение не требуется. Достаточно принять меры, чтобы вирус не распространялся дальше: обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры.

Вполне возможно, что в целом ряде случаев отсутствие лечения действительно лучше: выясняется, что некоторые препараты, применяемые сейчас для борьбы с коронавирусной инфекцией, могут оказаться критически опасны. Так, в Китае, который первым столкнулся с коронавирусом, ученые установили, что препарат от сгущения крови гепарин, который набирает популярность в качестве лекарства против коронавируса, не понижает, а повышает вероятность гибели пациентов от COVID-19. С момента начала вспышки коронавируса ученые и медики изучают, как на него действуют уже существующие противовирусные препараты и другие лекарства. Многие из них поначалу показали положительные эффекты, однако затем выяснилось, что угрозу здоровью пациента они несут большую, чем сам коронавирус, - напоминает ТАСС.

Россия сейчас находится перед самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией, риски заразиться выходят на верхнюю планку, - заявил накануне президент Владимир Путин в телеобращении к стране. Период нерабочих дней решением главы государства продлен до окончания майских праздников, до 11 мая включительно. Путин призвал «проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы не растерять всё то, чего мы такими усилиями добились за последние недели». Правительству он поручил к 5 мая разработать порядок поэтапного выхода из режимов ограничений, начиная с 12 мая. «Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации», - не забыл уточнить президент.

