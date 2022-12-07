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Эта история началась весной, когда Евгений Лесниченко на фоне спецоперации вывез пожилых родителей из Харькова в Москву. Его матери назначили минимальную пенсию, несмотря на то, что она родилась в Тверской области и проработала 35 лет, в том числе, 10 - на Крайнем Севере.

В местном отделении Пенсионного фонда отказались объяснять этот парадокс, не слишком вежливо отфутболив людей, в июне пенсию немного увеличили до 11 тысяч с копейками и «закрыли» вопрос, однако после обращения НСН в ПФР ситуация кардинально изменилась.

Ведомство Сергея Чиркова оперативно отреагировало, направило новые запросы работодателям, после чего размер пенсии изменили с минимального на максимальный.

«Зарплатный коэффициент, примененный при назначении пенсии, был пересчитан и установлен в максимальном размере. Это позволило в два раза увеличить выплаты. Повышенная пенсия установлена с даты первоначального обращения в Пенсионный фонд, поэтому вместе с первой выплатой пенсии в увеличенном размере будет также направлен перерасчет за прошлые месяцы», - отмечалось в ответе ПФР «Национальной службе новостей».

И вот, буквально на днях женщине, вернувшейся из под обстрелов в родную страну, пришли повышенные выплаты.

«Мне мама вчера позвонила и сказала, что да, ей пришла приличная сумма в районе 100 тысяч, и ей пересчитали пенсию. Я так думаю, что это новая пенсия и перерасчет за предыдущие месяцы. Я на 100% удовлетворен, хочу сказать вам огромное спасибо за проведенную работу. Без вашей помощи это, наверное бы, не получилось – вы видели мой запрос к ним и ответ, который я получил. Хочу поблагодарить "Национальную службу новостей"», - сказал Евгений Лесниченко.

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О ситуации со школой в поселке Андреевка Солнечногорского района Московской области мы писали в начале осени.

Школу обещали открыть 1 сентября, однако этого не произошло, потому что ее фундамент треснул пополам, несмотря на бюджетные 350 миллионов, выделенных на ремонт. Сроки открытия несколько раз сдвигали, но это были лишь пустые обещания.

После обращения НСН к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву администрация Солнечногорска сообщила нам о привлечении к ремонту нового субподрядчика и разработке «дорожной карты», в соответствии с которой работы должны были завершить 15 декабря.

Однако открытие школы произошло раньше этого срока. С 28 ноября 1300 детей из Андреевки и Голубого вновь начали учиться в своей школе, правда, у родителей остались вопросы.

«Они открыли, но нигде в официальных документах нет информации, что школа открыта и была приемка. Визуально красиво, отделка шикарная, все сделали, вся мебель новая, парты, доски, туалеты новые, сантехника работает, придраться ни к чему невозможно, но никто не знает, можно ли дальше учиться или нет. Нас заботит безопасность детей, чтобы дали гарантии, что школа не рухнет» - сказала НСН представитель родителей Диана Чевардина.

После недели работы школы обнаружилось, что спортзал не работает, в подвале по-прежнему сыро, а по зданию вновь пошли трещины. Родители боятся и хотят увидеть хотя бы акт приемки, обещая перестать отпускать детей в школу, если гарантий безопасности не будет и после новогодних каникул.

НСН держит ситуацию на контроле и расскажет о дальнейшем развитии событий.