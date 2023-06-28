Максимальный размер ряда пособий вырастет на 49% в 2024 году
Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком увеличится на 49% в следующем году, сообщил председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков.
Таким образом, максимальный размер социального пособия по уходу за ребенком в 2024 году превысит 49 тысяч рублей в месяц, отметили в Соцфонде. Планируется, что к 2025 году сумма пособия составил более 66 тысяч рублей в месяц.
В ведомстве также уточнили, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя. отмечается, что с 1 февраля текущего года сумма выплат варьируется от 8,5 тысяч рублей до 33,2 тысячи рублей в месяц.
Ранее стало известно, что зарплаты для полных соцвзносов предложили повысить до 200 тысяч рублей к 2026 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru