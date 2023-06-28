Зарплаты для полных соцвзносов предложили повысить до 200 тысяч рублей к 2026 году

Рост предельной базы заработных плат для полных соцвзносов по ставке 30% может составить 26%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на 2024 год.

Отмечается, что в 2024 году предельная величина базы для начисления страховых взносов будет составлять 2,12 миллиона рублей и будет включать зарплаты в размере до 177 тысяч. При этом в 2025 году база для начисления страховых взносов достигнет 2,267 миллионов рублей с зарплатами до 189 тысяч. А в 2026 году — 2,417 миллионов рублей с зарплатами до 201 тысячи в месяц.