Зарплаты для полных соцвзносов предложили повысить до 200 тысяч рублей к 2026 году
Рост предельной базы заработных плат для полных соцвзносов по ставке 30% может составить 26%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на 2024 год.
Отмечается, что в 2024 году предельная величина базы для начисления страховых взносов будет составлять 2,12 миллиона рублей и будет включать зарплаты в размере до 177 тысяч. При этом в 2025 году база для начисления страховых взносов достигнет 2,267 миллионов рублей с зарплатами до 189 тысяч. А в 2026 году — 2,417 миллионов рублей с зарплатами до 201 тысячи в месяц.
Как сообщили в Минфине, облагаемая база по страховым взносам показывает уровень социальных гарантий: пенсий, больничных, пособий по уходу за ребенком.
Ранее, с 1 января, в России повысился максимальный размер выплаты по больничному листу. Также больничный теперь оплачивают и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь если в прошлом году вносили определенную сумму страховых взносов. С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стражем по обычному договору составляет 2 тысячи 736,99 рубля за день и 84 тысячи 846,69 рубля за месяц, сообщает «Радиоточка НСН».
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