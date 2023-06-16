Детские пособия и повышение МРОТ: Кому и за что Путин предложил платить

«Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», - заявил он.

По его словам, ответственная и сбалансированная экономическая политика позволила обеспечить в нашей стране минимальный уровень инфляции.

«Инфляция сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, и в еврозоне, и в других регионах. И близка к историческому минимуму - составляет 2,9%», - отметил глава государства.

Кроме того, он рассказал об успешной борьбе с бедностью в России.

«Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, то они за год выросли примерно на 30%», - отметил Путин.

По его словам, в прошлом году более полутора миллиона человек вышло из-за черты бедности благодаря государственной поддержке.

«В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки – составил 9,8%», - сказал Путин.



ДЕТЯМ - КОНФЕТКУ, РОДИТЕЛЯМ - ПОДДЕРЖКУ

Владимир Путин подчеркнул, что работать в России должно быть выгодно, а господдержка должна служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой.

«Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», - сказал он.