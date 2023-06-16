Детские пособия и повышение МРОТ: Кому и за что Путин предложил платить
Владимир Путин рассказал на ПМЭФ об исторически минимальной безработице в стране, увеличении МРОТ и выплате детских пособий.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ рассказал об успехах в развитии социальной сферы жизни россиян. В частности, он заявил об исторически низком уровне безработицы в нашей стране.
«Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», - заявил он.
По его словам, ответственная и сбалансированная экономическая политика позволила обеспечить в нашей стране минимальный уровень инфляции.
«Инфляция сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, и в еврозоне, и в других регионах. И близка к историческому минимуму - составляет 2,9%», - отметил глава государства.
Кроме того, он рассказал об успешной борьбе с бедностью в России.
«Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, то они за год выросли примерно на 30%», - отметил Путин.
По его словам, в прошлом году более полутора миллиона человек вышло из-за черты бедности благодаря государственной поддержке.
«В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки – составил 9,8%», - сказал Путин.
ДЕТЯМ - КОНФЕТКУ, РОДИТЕЛЯМ - ПОДДЕРЖКУ
Владимир Путин подчеркнул, что работать в России должно быть выгодно, а господдержка должна служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой.
«Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», - сказал он.
Он также предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя и закрепить в законодательстве понятие частичной занятости.
Путин отметил, что экономика России должна выгодно отличаться высокими зарплатами. Он добавил, что необходимо обновить требования к системе профобразования, повысить производительность труда, в том числе за счет автоматизации.
Также российский лидер сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ в России будет проиндексирован на 18,5%. Сейчас он составляет 16 242 рубля, пишет «Радиоточка НСН».
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