Детские пособия и повышение МРОТ: Кому и за что Путин предложил платить

Владимир Путин рассказал на ПМЭФ об исторически минимальной безработице в стране, увеличении МРОТ и выплате детских пособий.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ рассказал об успехах в развитии социальной сферы жизни россиян. В частности, он заявил об исторически низком уровне безработицы в нашей стране.

«Будете здоровыми и богатыми»: Путин завершил пленарное заседание ПМЭФ

«Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда в нашей истории», - заявил он.

По его словам, ответственная и сбалансированная экономическая политика позволила обеспечить в нашей стране минимальный уровень инфляции.

«Инфляция сейчас в России ниже, чем во многих западных странах, и в еврозоне, и в других регионах. И близка к историческому минимуму - составляет 2,9%», - отметил глава государства.

Кроме того, он рассказал об успешной борьбе с бедностью в России.

«Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, то они за год выросли примерно на 30%», - отметил Путин.

По его словам, в прошлом году более полутора миллиона человек вышло из-за черты бедности благодаря государственной поддержке.

«В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки – составил 9,8%», - сказал Путин.

ДЕТЯМ - КОНФЕТКУ, РОДИТЕЛЯМ - ПОДДЕРЖКУ

Владимир Путин подчеркнул, что работать в России должно быть выгодно, а господдержка должна служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой.

«Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет», - сказал он.

Путин призвал создать рейтинги учебных заведений

Он также предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя и закрепить в законодательстве понятие частичной занятости.

Путин отметил, что экономика России должна выгодно отличаться высокими зарплатами. Он добавил, что необходимо обновить требования к системе профобразования, повысить производительность труда, в том числе за счет автоматизации.

Также российский лидер сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ в России будет проиндексирован на 18,5%. Сейчас он составляет 16 242 рубля, пишет «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:МРОТБезработицаДетиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры