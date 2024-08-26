Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Дурова не является политическим

Решение об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Франция больше всего привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству», - говорится в заявлении французского лидера.

По словам Макрона, арест Дурова произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Он добавил, что решение остается за судьями.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, когда его борт приземлился для дозаправки. Дурова обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. По данным телеканала TF1, он не участвовал в модерации контента и отказывался сотрудничать с французскими властями. При этом в Telegram подчеркнули, что соблюдают законы ЕС. Агентство AFP со ссылкой на источник сообщило, что суд во Франции продлил содержание Дурова под стражей.

В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Дурову будет сложно избежать тюрьмы во Франции, если он не захочет откупиться, поделившись прибылью от бизнеса.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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