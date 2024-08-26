Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Дурова не является политическим
Решение об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Франция больше всего привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству», - говорится в заявлении французского лидера.
По словам Макрона, арест Дурова произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Он добавил, что решение остается за судьями.
Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, когда его борт приземлился для дозаправки. Дурова обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. По данным телеканала TF1, он не участвовал в модерации контента и отказывался сотрудничать с французскими властями. При этом в Telegram подчеркнули, что соблюдают законы ЕС. Агентство AFP со ссылкой на источник сообщило, что суд во Франции продлил содержание Дурова под стражей.
В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Дурову будет сложно избежать тюрьмы во Франции, если он не захочет откупиться, поделившись прибылью от бизнеса.
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