Не поклонился: Задержание Дурова во Франции связали с его отказом делить бизнес

Основателю Telegram Павлу Дурову будет сложно избежать тюрьмы во Франции, если он не захочет откупиться, поделившись прибылью от бизнеса, заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, когда его борт приземлился для дозаправки. Дурова обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. По данным телеканала TF1, он не участвовал в модерации контента и отказывался сотрудничать с французскими властями. При этом в Telegram подчеркнули, что соблюдают законы ЕС. Агентство AFP со ссылкой на источник сообщило, что суд во Франции продлил содержание Дурова под стражей. Клименко допустил, что задержание Дурова может быть связано с его нежеланием делить прибыльный бизнес.