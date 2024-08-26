Не поклонился: Задержание Дурова во Франции связали с его отказом делить бизнес
Власти Франции могут быть заинтересованы в доступе к перепискам злоумышленников, а не в ключах шифрования Telegram, отметил в эфире НСН Герман Клименко.
Основателю Telegram Павлу Дурову будет сложно избежать тюрьмы во Франции, если он не захочет откупиться, поделившись прибылью от бизнеса, заявил в интервью НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже, когда его борт приземлился для дозаправки. Дурова обвиняют в причастности к терроризму, мошенничеству, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. По данным телеканала TF1, он не участвовал в модерации контента и отказывался сотрудничать с французскими властями. При этом в Telegram подчеркнули, что соблюдают законы ЕС. Агентство AFP со ссылкой на источник сообщило, что суд во Франции продлил содержание Дурова под стражей. Клименко допустил, что задержание Дурова может быть связано с его нежеланием делить прибыльный бизнес.
«В основе всех конфликтов в интернете всегда лежат деньги. Telegram набрал критическую массу, доля в США и Европе начала расти, в мессенджере почти миллиард подписчиков. При этом, когда Цукерберг выходил на биржу IPO, небольшую долю его компании купил Microsoft. Цукерберг, несмотря на всю свою асоциальность, входил поклонившись. Дуров же идет гордо, ни с кем не делится. Нет друзей – нет и защиты. Он хорошая жертва. Только в России Дуров на первых полосах медийного пространства, в мире его почти никто не знает. Если сейчас он уступит фондам долю, возможно, все закончится быстро», - сказал он.
Издание The Wall Street Journal сообщало, что к задержанию Дурова могут быть причастны западные спецслужбы, желающие получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram. Однако собеседник НСН уверен, что Франции нужны не ключи шифрования, а доступ к перепискам злоумышленников.
«Допустим, в стране нашли наркодилеров, и полицейские страны пишут Дурову письмо с просьбой предоставить переписку. Дуров отвечает, что у него все зашифровано. Но государству нужны не ключи шифрования, а переписка. Вся дискуссия Павла Дурова с Францией в том, что ему говорят: "Если ты не предоставляешь нам данные, не работай на нашей территории". Дуров может и сотрудничал бы в частном порядке, но им этого не нужно. Им нужна переписка», - пояснил Клименко.
Как добавил основатель LiveInternet, текущая ситуация скорее всего закончится для Дурова плохо, однако это не повлияет на работу Telegram.
«Я поговорил с теми, кто понимает в зарубежном праве, помогал нашим программистам, которых там преследовали. По их утверждениям, шансов, что Дурова выпустят, нет, скорее всего его посадят. Споры идут только о том, будет ли срок большим или маленьким. Пару раз Дуров уже попадал в сложные ситуации в России, казалось, что не справится, но он справлялся. Но сейчас мне утверждают, что Франция его добьет. Это действительно странноватая страна, там с одной стороны мощная промышленность, с другой – арабы дикие бегают. Но с программированием у Дурова всегда все было прекрасно. Когда он уходил из «ВКонтакте», соцсеть продолжала работать. Думаю, и сейчас работе Telegram ничего не грозит», - подытожил он.
Российское посольство обратилось к руководству Франции, потребовав обеспечить к задержанному консульский доступ, однако Париж, по словам представителей посольства, «пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова добавила, что Париж считает основным французское гражданство Дурова, передает «Радиоточка НСН».
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