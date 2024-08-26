Дальше X? Telegram счел абсурдными обвинения Франции против Дурова

Напомним, Дурова задержали сразу после того, как он прибыл на борту частного самолета из Азербайджана. Основатель Telegram обвиняется в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденого, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. По данным телеканала TF1, Дуров не участвовал в модерации контента и отказывался сотрудничать с французскими властями.

В связи с произошедшим к руководству Франции обратилось российское посольство, сообщается на сайте диппредставительства. Дипломатическое ведомство потребовало обеспечить к задержанному консульский доступ, однако Париж, по словам представителей посольства, «пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова добавила, что Париж считает основным французское гражданство Дурова.

РЕАКЦИЯ TELEGRAM

Почти через сутки после задержания Дурова дала свой комментарий команда Telegram. По словам представителей платформы, мессенджер соблюдает законы Евросоюза, Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе.

«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой», - считают представители мессенджера, напоминая, что им пользуется почти миллиард человек.

ЗАДЕРЖАННАЯ СПУТНИЦА

Вместе с Дуровым, предположительно, была задержана 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что спутница сопровождала основателя Telegram в течение всей его поездки, начиная с Казахстана. В пользу этой версии говорит и то, что Вавилова прекратила публикацию сториз после задержания Дурова.

Несмотря на отсутствие в ее соцсетях самого Дурова, они явно находились в одних и тех же локациях, например, в дубайском фитнес-клубе Seven.

Из информации в соцсетях следует, что Вавилова проживает в Дубае, называет себя геймером, стримером и криптоинвестором, а также ведет на арабском языке канал о криптовалюте.

НЕ ДУРОВЫМ ЕДИНЫМ

Кому же нужно задержание основателя Telegram? По мнению издания The Wall Street Journal, к этому причастны западные спецслужбы, желающие получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram. Мессенджер якобы использовали «для вербовки агентов в Европе». Также утверждается, что Россия провела несколько операций против Франции в последнее время. Это спровоцировало негодование президента Франции Эммануэля Макрона и членов французского правительства.

Тем временем предприниматель Илон Маск предположил, что следующей жертвой санкций Евросоюза может стать приобретенная им в октябре 2022 года соцсеть X, и предрек «казни за лайки» в Европе.