Дальше X? Telegram счел абсурдными обвинения Франции против Дурова
Задержание основателя Telegram Павла Дурова может быть выгодно западным спецслужбам, желающим получить доступ к зашифрованным сообщениям, и это только начало — в ближайшее время Европу могут захлестнуть «казни за лайки».
Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, продлили содержание под стражей на 48 часов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По данным агентства, срок задержания не может превышать 96 часов. По истечении данного срока судья обязан либо выдвинуть обвинения задержанному, либо отпустить его.
Напомним, Дурова задержали сразу после того, как он прибыл на борту частного самолета из Азербайджана. Основатель Telegram обвиняется в причастности к терроризму, мошенничеству, отмыванию денег, скупке краденого, наркотрафику и распространению педофильского контента на его платформе. По данным телеканала TF1, Дуров не участвовал в модерации контента и отказывался сотрудничать с французскими властями.
В связи с произошедшим к руководству Франции обратилось российское посольство, сообщается на сайте диппредставительства. Дипломатическое ведомство потребовало обеспечить к задержанному консульский доступ, однако Париж, по словам представителей посольства, «пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова добавила, что Париж считает основным французское гражданство Дурова.
РЕАКЦИЯ TELEGRAM
Почти через сутки после задержания Дурова дала свой комментарий команда Telegram. По словам представителей платформы, мессенджер соблюдает законы Евросоюза, Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе.
«Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой», - считают представители мессенджера, напоминая, что им пользуется почти миллиард человек.
ЗАДЕРЖАННАЯ СПУТНИЦА
Вместе с Дуровым, предположительно, была задержана 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что спутница сопровождала основателя Telegram в течение всей его поездки, начиная с Казахстана. В пользу этой версии говорит и то, что Вавилова прекратила публикацию сториз после задержания Дурова.
Несмотря на отсутствие в ее соцсетях самого Дурова, они явно находились в одних и тех же локациях, например, в дубайском фитнес-клубе Seven.
Из информации в соцсетях следует, что Вавилова проживает в Дубае, называет себя геймером, стримером и криптоинвестором, а также ведет на арабском языке канал о криптовалюте.
НЕ ДУРОВЫМ ЕДИНЫМ
Кому же нужно задержание основателя Telegram? По мнению издания The Wall Street Journal, к этому причастны западные спецслужбы, желающие получить доступ к зашифрованным сообщениям в Telegram. Мессенджер якобы использовали «для вербовки агентов в Европе». Также утверждается, что Россия провела несколько операций против Франции в последнее время. Это спровоцировало негодование президента Франции Эммануэля Макрона и членов французского правительства.
Тем временем предприниматель Илон Маск предположил, что следующей жертвой санкций Евросоюза может стать приобретенная им в октябре 2022 года соцсеть X, и предрек «казни за лайки» в Европе.
Не остался в стороне от происходящего и экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. В своем аккаунте в соцсети X он заявил, что Макрон «опустился до уровня захвата заложников».
СКОРО ОТПУСТЯТ?
Впрочем, уже через двое суток Дуров может вновь оказаться на свободе, допустил в своем Telegram-канале адвокат Александр Добровинский.
«Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним», — завил юрист, отметив, что французские правоохранители решили запугать Дурова, не имея решения суда, а лишь располагая подозрениями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине ввели экстренные отключения света
- СВР: Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии
- В Тепе-Оба в Крыму произошел природный пожар на площади 75 гектаров
- В центре Москвы провалился грунт
- Над Брянской и Ярославской областями сбили два украинских БПЛА
- В Энгельсе обломки БПЛА повредили несколько автомобилей
- Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова
- Депутат Федяев предупредил об изменении правил установки камер на дорогах
- При атаке БПЛА на Саратов пострадали четыре человека
- Минобороны: ПВО сбила над территорией России 20 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru