СМИ: Германия ожидает тысячу раненых ежедневно при конфликте с Россией

Если ФРГ вступит в конфликт с Москвой, военное ведомство страны будет сталкиваться с ежедневным наплывом до тысячи раненых военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главного врача Минобороны Ральфа Хоффмана.

По его словам, количество раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых примут участие немецкие войска. Хоффман указал: для того, чтобы справиться с таким наплывом пациентов, военно-медицинскую службу придется значительно увеличить.

Ранее стало известно о перевооружении стран ЕС «исторического масштаба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

