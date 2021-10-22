Магазины IKEA в Москве и Подмосковье будут закрыты с 28 октября по 7 ноября

В сообщении говорится, что в других регионах магазины и студии продолжат работу в текущем режиме, также будет работать круглосуточный онлайн-магазин.

«Перед посещением магазина не забудьте проверить уровень его загруженности, который показан точкой красного, жёлтого или зелёного цвета возле названия», - добавили в IKEA.​

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни в столице Москве с 28 октября по 7 ноября, в этот период все предприятия и организации города приостановят работу. ️Мера не коснется организаций, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры города, предприятий непрерывного цикла.

