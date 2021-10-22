Магазины IKEA в Москве и Подмосковье будут закрыты с 28 октября по 7 ноября
Магазины и студии IKEA в Москве и Московской области будут закрыты с 28 октября до 7 ноября, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что в других регионах магазины и студии продолжат работу в текущем режиме, также будет работать круглосуточный онлайн-магазин.
«Перед посещением магазина не забудьте проверить уровень его загруженности, который показан точкой красного, жёлтого или зелёного цвета возле названия», - добавили в IKEA.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни в столице Москве с 28 октября по 7 ноября, в этот период все предприятия и организации города приостановят работу. ️Мера не коснется организаций, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры города, предприятий непрерывного цикла.
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