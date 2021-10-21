В Москве усилят проверки торговых сетей и общепита очно и онлайн

Власти российской столицы усилят режим проверок в магазинах и заведениях общественного питания во время нерабочей недели как в очном формате, так и через видеофиксацию и посты в социальных сетях. Об этом сообщил РИА Новости глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении временного локдауна на территории мегаполиса на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот отрезок времени в городе будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

В театры можно, в кафе нельзя. Рестораторы болезненно восприняли решение властей

Будут закрыты кинотеатры, спортзалы, торговые центры, парикмахерские, бани, стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи. Рестораны Москвы в эти дни могут функционировать исключительно навынос.

Кроме того в Москве заблокируют социальные карты непривитых от коронавируса горожан старше 60 лет. Разблокировака будет доступна после вакцинации.

При этом горожане смогут свободно гулять по паркам и улицам, система QR-кодов не будет возобновляться в полном объёме. Их надо будет предъявлять при посещении музеев и театров. На этот период также объявлены школьные каникулы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкиМоскваКоронавирус
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