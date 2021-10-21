В Москве усилят проверки торговых сетей и общепита очно и онлайн

Власти российской столицы усилят режим проверок в магазинах и заведениях общественного питания во время нерабочей недели как в очном формате, так и через видеофиксацию и посты в социальных сетях. Об этом сообщил РИА Новости глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении временного локдауна на территории мегаполиса на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот отрезок времени в городе будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.